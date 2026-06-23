Ce ritualuri se fac în noaptea de Sânziene? Se spune că dorințele prind viață

În pragul zilei de 24 iunie, una dintre cele mai vechi și mai încărcate de simboluri sărbători din tradiția românească readuce în atenție obiceiuri, ritualuri și credințe păstrate de generații întregi. Noaptea de Sânziene, celebrată în aceeași perioadă cu Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, continuă să fie asociată cu magia verii, fertilitatea pământului, dragostea și puterea naturii.

De-a lungul timpului, sărbătoarea a îmbinat elemente creștine cu tradiții precreștine, iar în numeroase comunități rurale încă sunt respectate obiceiuri considerate aducătoare de sănătate, belșug și noroc. În imaginarul popular, Sânzienele sunt ființe supranaturale binevoitoare, descrise ca zâne luminoase care veghează asupra câmpurilor înflorite, protejează recoltele și binecuvântează oamenii gospodari.

Ce ritualuri se fac în noaptea de Sânziene

Florile de sânziene ocupă un loc central în această sărbătoare. Plantele cu flori galbene, care înfloresc la începutul verii, sunt culese în dimineața sau în seara dinaintea zilei de 24 iunie și sunt transformate în cununi sau buchete. În trecut, acestea erau păstrate în gospodării pe tot parcursul anului, fiind considerate simboluri ale protecției împotriva necazurilor și un remediu folosit în medicina populară.

Noaptea dintre 23 și 24 iunie este privită în multe zone ale țării ca un moment aparte, în care granița dintre lumea oamenilor și cea a spiritelor devine mai fragilă. Tradițiile populare spun că natura își atinge atunci apogeul puterii sale, iar plantele medicinale dobândesc cele mai puternice proprietăți din întregul an. Din acest motiv, numeroase plante erau culese doar în această perioadă și erau păstrate pentru prepararea leacurilor folosite peste luni.

Sărbătoarea este legată și de numeroase ritualuri dedicate dragostei și căsătoriei. În vechime, fetele nemăritate împleteau coronițe din flori de sânziene și le purtau pe cap în timpul serii sau le așezau sub pernă înainte de culcare. Potrivit tradiției populare, acest gest avea rolul de a aduce în vis imaginea viitorului soț sau de a oferi semne despre apropierea unei căsătorii.

În alte comunități exista obiceiul aruncării coroniței pe acoperișul casei. Modul în care aceasta rămânea sau nu agățată era interpretat ca un semn privind norocul, viitorul familiei sau împlinirea dorințelor. Astfel de practici au fost transmise timp de sute de ani și continuă să fie respectate simbolic în unele sate din România.

Sânzienele sunt considerate și protectoarele agriculturii. În credințele populare, respectarea sărbătorii avea rolul de a asigura recolte bogate și vreme favorabilă pentru restul verii. Oamenii evitau anumite munci agricole și organizau diferite ritualuri pentru a atrage prosperitatea asupra gospodăriilor.

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