Ce rutină de îngrijire are Simona Pătruleasa la 51 de ani. Ritualul pe care îl respectă cu sfințenie

De: Simona Tudorache 20/01/2026 | 06:20
Simona Pătruleasa reușește să arate spectaculos la 51 de ani. Bruneta susține că e o persoană matinală, că nu a ezitat niciodată să se trezească devreme, indiferent de situație, deoarece asta îi dă o doză de energie. În rest, nu pune preț pe machiajele complicate.

Simona Pătruleasa are o rutină specială de îngrijire, dar nu abuzează niciodată de creme. Vedeta e căsătorită de 18 ani cu Sabin Ivanof, alături de care are și o fetiță, pe Ingrid. Povestea lor a început într-un mod inedit. El a văzut-o la televizor și a început să îi trimită flori. Cu toate astea, au vorbit vreme de șase luni până la o primă întâlnire, asta pentru că Simona s-a lăsat greu cucerită.

„Eu sunt matinală. Eu mă trezesc foarte devreme. Nu am putut să dorm, așa că m-am trezit la 3. Petreceau oamenii și m-am trezit destul de devreme, dar sunt bine. Mă trezeam foarte devreme, îmi făceam o cafea, acum e puțin altfel. Sper să mă obișnuiesc cât mai repede. E puțin altfel”, mărturisea, la un moment dat, Simona Pătruleasa.

Vedeta își începe ziua cu o cafea bună, apoi merge pe terasă și udă florile. Simona Pătruleasa încearcă să țină la distanță lucrurile negative în prima parte din zi.

„M-am trezit la 3, dar eu am pus ceasul la 5 fără un sfert. Îmi fac o cafea încerc să mă binedispun. Printre altele vreau să îți mărturisesc că am avut 10 minute în care am ieșit pe terasă și am udat florile, asta nu cred că poți să îți imaginezi. La 5:30 eu udam florile”, spunea ea.

De ce produse de machiaj nu se desparte Simona Pătruleasa

Simona Pătruleasa susține că a mers la cosmetică pentru prima oară la 30 și ceva de ani și i s-a părut înfiorător să petreacă atâta timp acolo. Ea recunoaște că nu merge des în saloane, dar rutina pe care o urmează acasă o ajută.

„Eu nu am folosit creme decât foarte târziu, tocmai pentru că eu consideram că nu am nevoie. Mi se părea că mai mult pot să-mi distrug tenul decât să-l ajut. Cred că pe la 30 și ceva de ani am mers prima oară la cosmetică. Mi s-a părut înfiorător să stau atâtea ore acolo. N-am avut răbdare absolut deloc. Am zis că o să se repete peste un an, nu mai devreme. Unele persoane chiar simt nevoia să meargă lunar, eu nu”, spune Simona Pătruleasa pentru Unica.

Vedeta este adepta unui machiaj simplu, de aceea rimelul și glosul sunt de bază când vine vorba de produsele de machiaj la care apelează. „Am o cremă de noapte și folosesc cremă cu factor de protecție în fiecare zi. Nu ies fără rimel din casă, sunt dependentă de el, un gloss, nu foarte multe”, a mai spus aceasta.

