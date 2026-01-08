Acasă » Exclusiv » Simona Pătruleasa a rezolvat situația din mers! Vedeta are taine mari în program

De: Adrian Vâlceanu 08/01/2026 | 06:50
Simona Pătruleasa, 51 de ani, a ieșit cu bine din hibernare. Nu mai așteaptă să se încălzească vremea, și-a făcut curaj și a decis să iasă în oraș. CANCAN.RO a surprins-o alături de soțul ei, în fața unui restaurant din Capitală. În mod ciudat, soțul a decis s-o părăsească. Însă nu pentru mult timp. Avem detalii mai jos.

Simona Pătruleasa și-a permis o ieșire, chiar dacă vremea nu e deloc prietenoasă. În urmă cu ceva timp, am văzut-o pe fosta prezentatoare de la Kanal D împreună cu soțul și fiica ei. Cei trei ieșiseră împreună la restaurant, dovedind că sunt o familie superbă. Deci, nu e ca și cum Simona Pătruleasa și-ar face un obicei din ieșirile solo. De data aceasta, ea a ajuns prima, iar apoi a urmat-o și Sabin Ivanof.

Și de data aceasta Simona, fosta prezentatoare de la Kanal D, a decis să se înfofolească bine. Nu mai e la vârsta la care să neglijeze vântul aspru și umed din București. Ce-i mai grav e că urmează zile și mai friguroase, cu și mai multe precipitații, deși e bine că a ieșit acum.

În mod interesant, Simona iese din mașină pe portiera din spate, deci a stat pe locul de onoare, ca un nabab, iar soțul a condus-o cuminte, ca pe o prințesă, la destinație. Simona poartă la gât o eșarfă mare, stil broboadă, în care își ascunde fața în timp ce vorbește ceva taine la telefonul mobil, pe care nu-l lasă nici măcar o secundă de la ureche. În ritmul ăsta n-ar strica să-și ia un dispozitiv tip hands-free, ca șoferii de ride-sharing, care sunt constant în apeluri.

Cine se aseamănă, se adună! Soțul vedetei a fost la fel de gros îmbrăcat

În picioare Simona Pătruleasa poartă o pereche de ghete cu puf, ce par super călduroase. Peste haine a îmbrăcat un palton stil alpaca, de culoare frumoasă, asortat cu detaliile de la tălpile ghetelor, precum și cu eșarfa. Nu te pui cu Pătruleasa când vine vorba de asortat ținutele! Și la ieșirea anterioară era în aceleași tonuri cu fetița ei, de parcă erau două păpuși luate la set. Fericire mare pe tatăl Sabin Ivanof, desigur.

Soțul Simonei, Sabin Ivanof, e și el la fel de protejat de frig, cu o geacă de puf de culoarea prunei uscate. E bărbierit impecabil și tuns ca la carte, semn că are și el niște ieșiri în plan, nu a fost doar șoferul Simonei în această zi mohorâtă de ianuarie.



