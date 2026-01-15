Ce s-a aflat abia acum despre uciderea lui Sergiu Țârnă. Criminalul nu a acționat singur

S-au aflat noi detalii despre crima odioasă din Spania, unde Sergiu Țârnă a fost ucis cu sânge rece. După ce polițistul local Riccardo Salvagno fusese deja arestat, carabinierii au reținut un al doilea bărbat implicat, Andrea Vescovo, acuzat că ar fi acționat împreună cu Salvagno în răpirea și uciderea tânărului. Descoperirea acestuia a fost dificilă pentru anchetatori.

Vescovo, cetățean italian de 38 de ani, originar din Spinea, a fost găsit în dimineața zilei de 14 ianuarie la locuința părinților săi, unde obișnuia să stea, după ce autoritățile întâmpinaseră dificultăți în localizarea lui. Ordinul de arestare preventivă a fost pus în aplicare de carabinierii din Veneția, la solicitarea Parchetului și cu aprobarea judecătorului pentru investigații preliminare.

Potrivit anchetatorilor, Andreea Vescovo ar fi participat alături de Riccardo Salvagno la uciderea lui Sergiu Țârnă, al cărui cadavru a fost găsit pe 31 decembrie 2025 într-un teren agricol din zona Malcontenta. Victima prezenta o rană provocată de un glonț, conform autopsiei.

Investigațiile arată că răpirea s-ar fi produs în noaptea de 31 decembrie, când Sergiu Țârnă a fost forțat să urce într-o mașină sub amenințarea unui pistol și dus într-o zonă deschisă, unde ulterior ar fi fost comisă crima. De asemenea, în seara de 30 decembrie, presupuşii autori ar fi verificat terenul pentru a stabili dacă era potrivit pentru a-l duce pe tânăr.

Conform anchetei, cei doi suspecți s-ar fi cunoscut într-un club de noapte din Preganziol, iar Riccardo Salvagno susține că un filmuleț compromițător l-ar fi determinat să acționeze. Avocatul său afirmă că polițistul nu a tras și că intenția lui era doar să sperie victima, cerând în paralel o expertiză psihiatrică pentru a evalua starea sa mentală la momentul faptei.

După arestare, Andrea Vescovo a fost dus la penitenciarul „Santa Maria Maggiore” din Veneția, iar Salvagno rămâne în detenție. În perioada următoare, urmează interogatoriul acestuia și expertiza psihiatrică, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili întreaga responsabilitate a celor implicați.

