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Ce s-a ales de Ana Paula Arósio, protagonista din „Terra Nostra”. Trăiește departe de lumina reflectoarelor

De: Emanuela Cristescu 25/06/2026 | 12:57
Ce s-a ales de Ana Paula Arósio, protagonista din „Terra Nostra”. Trăiește departe de lumina reflectoarelor
Ce s-a ales de Ana Paula Arósio, protagonista din „Terra Nostra”. Trăiește departe de lumina reflectoarelor
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Ana Paula Arósio, actrița care a dat viață legendarei Giuliana în telenovela-fenomen „Terra Nostra”, a lăsat în spate o glorie uriașă și a dispărut fără explicații din lumina reflectoarelor. În spatele zâmbetului ei de revistă s-a ascuns însă un coșmar greu de imaginat, care i-a marcat definitiv existența și a forțat-o să aleagă izolarea.

Deși fanii o vedeau ca pe o adevărată zeiță, viața vedetei a fost lovită de un blestem cumplit în anul 1996. Pe când era doar o tânără speranță a modelingului și a cinematografiei, Ana Paula a fost martora unei scene desprinse din filmele de groază. Bărbatul cu care urma să se căsătorească, milionarul Luiz Carlos Leonardo Tjurs, a cedat psihic din cauza geloziei și și-a pus capăt zilelor chiar sub ochii ei îngroziți, cu doar câteva zile înainte de nuntă!

Ce s-a ales de Ana Paula Arósio, protagonista din „Terra Nostra”

Această tragedie i-a sfâșiat sufletul și a făcut-o să vadă celebritatea cu alți ochi. Deși a continuat să joace și a dat lovitura mondială cu rolul din „Terra Nostra”, amintirea acelei nopți de coșmar nu a părăsit-o niciodată.

La apogeul carierei sale, când încasa sume uriașe și era disputată de cele mai mari trusturi, diva a spus „STOP”! În 2010, după ce a refuzat să mai apară la filmările unei producții importante, a rupt contractele și s-a măritat în secret cu alesul inimii ei, un arhitect de succes.

Ce s-a ales de Ana Paula Arósio, protagonista din „Terra Nostra”. Trăiește departe de lumina reflectoarelor
Ce s-a ales de Ana Paula Arósio, protagonista din „Terra Nostra”. Trăiește departe de lumina reflectoarelor

Fanii n-au uitat-o

Pentru a scăpa definitiv de fantomele trecutului și de blitzurile paparazzilor, fosta regină a telenovelelor a părăsit Brazilia. S-a mutat într-o zonă rurală izolată din Anglia, unde trăiește ca o persoană complet normală, crescând cai și stând departe de luxul de altădată.

Ajunsă la vârsta de 50 de ani, Ana Paula Arósio își selectează la sânge momentele în care mai dă ochii cu publicul. Deși oferă extrem de rar ocazia fanilor să o revadă, fiecare apariție a ei în reclame sau proiecte speciale de televiziune provoacă o adevărată isterie în mediul online. Chiar dacă și-a schimbat complet viața și look-ul, pentru milioane de telespectatori ea va rămâne mereu acea tânără superbă care plângea pe puntea vaporului după Matteo.

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