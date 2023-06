Pe 31 octombrie 2020, conacul de la Izvorani care i-a aparținut lui Irinel Columbeanu a fost mistuit de flăcări. Nu mai puțin de 24 de ore s-au luptat pompierii pentru a stinge focul, cu zece autospeciale. Cum arată vila după incendiu? Cine o deține în prezent? CANCAN.RO are detalii și declarații în exclusivitate. Aflați, totodată, care este marele regret al milionarului.

Unii spun că la mijloc, la momentul respectiv, ar fi fost o mână criminală, iar dintr-o superbitate de “palat” nu a mai rămas nimic. S-au “evaporat”, practic, patru milioane de euro. Inventarul făcut după incendiu a dus la un rezultat dureros. Operele de artă, la fel și hainele depozitate acolo, dulapuri, oglinzi, absolut tot s-a transformat în scrum. Vila nu era, însă, antamată de banca de la care Irinel Columbeanu ar fi contractat un credit pe care nu l-ar fi achitat.

Avocata lui Pro TV-ului a luat vila

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, conacul de pe malul lacului Snagov ar fi, inclusiv în prezent, în posesia unei avocate celebre din România, cunoscută pentru faptul că a apărat ani întregi postul Pro TV. Vila a ajuns în posesia acesteia după ce Irinel Columbeanu ar fi luat bani împrumut, sub forma chianțelor la mână, sume impresionante. Lovit de probleme financiare, fostul soț al Monicăi Gabor nu a mai restituit banii. Și, astfel, “palatul” a ajuns în posesia avocatei.

“Pe casă este un sechestru asigurator! Doamna a avut…”

În prezent, conacul este în paragină. Actuala proprietară nu s-a mai ocupat de el. CANCAN.RO a luat legătura cu Irinel Columbeanu, care a oferit detalii despre situația vilei în care, de-a lungul timpului, a organizat petreceri faraonice, cu domnișoare numai una și una.

– Cine e proprietarul acelei case acum?

Deși o cunosc pe doamna, prefer să nu intru în amănunte. Da, există un proprietar. Se găsește la primăria comunei Ciolpani, acolo e înregistrat.

– Nu e păcat ca acea zonă să rămână în paragină?

Poate că așa a fost mâna lui Dumnezeu. Eu nu aș fi lăsat-o așa. Doamna a avut niște probleme și cu DNA-ul. Pe respectiva casă e un sechestru asigurator, pentru că această doamnă a avut niște probleme.

Regretă că vila nu-i va rămâne Irinei

– Nu regretați că vila nu-i rămâne Irinei?

Ba da, regret. Dar nu sunt multe lucruri pe care le pot face. Nu știu cum se poate ridica un sechestru asigurator, decât dacă plătești contravaloarea prejudiciului imputat, și în cazul doamnei e unul foarte mare, milioane de euro…

– N-ar fi o soluție să facă asta Monica Gabor sau Mr. Pink?

Nu, o soluție ar fi să facă asta tatăl Irinei, adică eu. Dar trebuie să și pot face asta, să am de unde. Tocmai de aceea caut o modalitate de a rezolva aceste dileme. Dar s-ar putea să fac și eu, cum a făcut banca. Mi-a dat creditul, eu a trebuit să răspund cu totalitatea averii mele. Scriptic era și această vilă, apoi nu a mai fost. Respectiva doamnă mi-a dat și niște bani. Eu, primindu-i, nu aveam cum să nu respect un contract.

“E liberă să o vândă”

– Ar exista și varianta recuperării vilei de la Izvorani?

Da, doamna ar putea fi liberă să o vândă. Dar nu poate, pentru că are sechestru asigurator.

“Mă putea prinde acasă acel incendiu”

În continuare, Irinel Columbeanu a dezvăluit cu ce a mai rămas în urma incendiului care i-a mistuit vila. Fostul milionar a aflat cauza, însă are o satisfacție, faptul că nu se afla în conac în momentul respectiv, pentru că ar fi fost în pericol să-și piardă viața.

– Cu ce ați mai rămas după incendiul de la Izvorani?

Cu nimic. Niște haine, pline de fum, pe care le-am dat la curățătorie, ca să se ducă mirosul de fum.

– Ce simțiți când revedeți acele locuri?

Am mai trecut de cteva ori cu barca pe Lacul Snagov. Și am văzut de acolo ruinele. Le-am văzut și fumegânde, în octombrie 2020. Ce coicidență, incendiul s-a întâmplat în noaptea de Haloween. Nu e ceva prea plăcut pentru mine să deschid acest subiect. Când am văzut acele ruine fumegânde, am avut așa un sentiment neplăcut. Dar putea fi și mai rău. Mă putea prinde acasă acel incendiu.

Cauza incendiului

– Ce s-a întâmplat, practic?

Am reușit să reconstitui acest lucru. Mi-am dat seama că nu asta a fost cauza, că cineva a vrut să ia frescele de pe pereții vilei. În acea casă a avut loc o inundație. Apa a pătruns pe cablurile care nu erau corespunzător izolate. Casa avea structură de lemn. A luat foc imediat când s-a produs un scurt circuit din cauza cablurilor. Mai aveam și o instalație de stabilizat tensiunea, care s-ar putea să fi fost la originea scânteii care să declanșeze incendiul.