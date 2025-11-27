Ce s-a găsit asupra tânărului mort în Lacul Gheorgheni, din Cluj. Ies la iveală noi detalii din anchetă!

Apar noi detalii despre tânărul de 26 de ani care a fost găsit fără viață în lacul Gheorgheni, din Cluj Napoca. Nu există suspiciuni că ar fi vorba despre o crimă, iar anchetatorii cred că băiatul și-a luat viața. Ce au găsit asupra lui, de fapt.

Alarma joi, 27 noiembrie, în jurul prânzului, atunci când mai mulți trecători din zona lacului Gheorgheni din Cluj Napoca, de lângă Iulius Mall, au descoperit un cadavru plutind la suprafața apei.

Tânărul de 26 de ani era originar din Satu Mare

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că este vorba despre un tânăr de 26 de ani, originar din Satu Marea, student la Facultatea de Informatică din Cluj. Polițiștii au găsit asupra lui o legitimație de student.

„În data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 15.40, a fost sesizat prin apel 112 faptul că, într-un lac din cartierul Gheorgheni a fost găsit cadavrul unui bărbat. În baza celor sesizate, la faţa locului a fost direcţionată o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti de investigaţii criminale şi specialist criminalist. Totodată, la faţa locului s-a solicitat un medic legist din cadrul IML Cluj-Napoca pentru efectuarea examinărilor preliminare, urmând să fie efectuată constatarea medico-legală, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului”, a transmis, joi seară, IPJ Cluj.

De asemenea, anchetatorii exclud varianta unei crime și iau în calcul o posibilă sinucidere. Pe trupul neînsuflețit al băiatului au fost descoperite mai multe urme de tăieturi la mâini, iar pe malul lacului o baltă de sânge, semn că înainte de a intra în lac, tânărul a sângerat abudent în urma tăieturilor. Cadavrul a fost transportat la IML CLuj, unde urmează să aibă loc autopsia pentru a stabili cauza decesului.

”Cadavrul prezenta mai multe urme de tăieturi la mâini. Este suspiciune clară de sinucidere. Din acest motiv a fost chemat la fața locului medicul legist de la Institutul de Medicină Legală din Cluj Napoca, care a punctat că cel mai probabil este vorba despre o sinucidere”, a declarat un polițist anchetator.

