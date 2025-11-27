Acasă » Știri » Ce s-a găsit asupra tânărului mort în Lacul Gheorgheni, din Cluj. Ies la iveală noi detalii din anchetă!

Ce s-a găsit asupra tânărului mort în Lacul Gheorgheni, din Cluj. Ies la iveală noi detalii din anchetă!

De: Irina Vlad 27/11/2025 | 23:09
Ce s-a găsit asupra tânărului mort în Lacul Gheorgheni, din Cluj. Ies la iveală noi detalii din anchetă!
Dublă tragedie în România!/ Sursa foto: Captură Știrile Pro TV

Apar noi detalii despre tânărul de 26 de ani care a fost găsit fără viață în lacul Gheorgheni, din Cluj Napoca. Nu există suspiciuni că ar fi vorba despre o crimă, iar anchetatorii cred că băiatul și-a luat viața. Ce au găsit asupra lui, de fapt. 

Alarma joi, 27 noiembrie, în jurul prânzului, atunci când mai mulți trecători din zona lacului Gheorgheni din Cluj Napoca, de lângă Iulius Mall, au descoperit un cadavru plutind la suprafața apei.

Tânărul de 26 de ani era originar din Satu Mare

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că este vorba despre un tânăr de 26 de ani, originar din Satu Marea, student la Facultatea de Informatică din Cluj. Polițiștii au găsit asupra lui o legitimație de student.

„În data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 15.40, a fost sesizat prin apel 112 faptul că, într-un lac din cartierul Gheorgheni a fost găsit cadavrul unui bărbat. În baza celor sesizate, la faţa locului a fost direcţionată o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti de investigaţii criminale şi specialist criminalist.

Totodată, la faţa locului s-a solicitat un medic legist din cadrul IML Cluj-Napoca pentru efectuarea examinărilor preliminare, urmând să fie efectuată constatarea medico-legală, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului”, a transmis, joi seară, IPJ Cluj.

Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte....
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

De asemenea, anchetatorii exclud varianta unei crime și iau în calcul o posibilă sinucidere. Pe trupul neînsuflețit al băiatului au fost descoperite mai multe urme de tăieturi la mâini, iar pe malul lacului o baltă de sânge, semn că înainte de a intra în lac, tânărul a sângerat abudent în urma tăieturilor. Cadavrul a fost transportat la IML CLuj, unde urmează să aibă loc autopsia pentru a stabili cauza decesului.

”Cadavrul prezenta mai multe urme de tăieturi la mâini. Este suspiciune clară de sinucidere. Din acest motiv a fost chemat la fața locului medicul legist de la Institutul de Medicină Legală din Cluj Napoca, care a punctat că cel mai probabil este vorba despre o sinucidere”, a declarat un polițist anchetator.

Detalii noi despre moartea Vasilicăi Potincu, românca de 35 de ani ucisă de un italian. Ce au găsit anchetatorii acasă la criminal

Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri despre tragedie: ”Nu s-a sunat la Poliție, așa cum cere regulamentul”

Tags:
Iți recomandăm
Alertă în România! Maria este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Știri
Alertă în România! Maria este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Anunțul momentului! S-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: ”Tot ce n-a mers, nu a fost pentru mine”
Știri
Anunțul momentului! S-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: ”Tot ce n-a mers, nu a fost pentru…
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și...
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
Gandul.ro
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România:...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă
Adevarul
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți,...
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
Digi24
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere...
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Digi 24
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
Digi24
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
Gandul.ro
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marian Grozavu, „trădat” de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Marian Grozavu, „trădat” de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
A lăsat cavalerismul în parcare! Nicolai Tand a urcat primul în Porsche
A lăsat cavalerismul în parcare! Nicolai Tand a urcat primul în Porsche
Drama neștiută a juratului de la Chefi la Cuțite! Chef Richard Abou Zaki, abuzat în bucătărie
Drama neștiută a juratului de la Chefi la Cuțite! Chef Richard Abou Zaki, abuzat în bucătărie
Cum eviți un tantrum, metoda Adela Popescu! Lecție de parenting în mijlocul pădurii
Cum eviți un tantrum, metoda Adela Popescu! Lecție de parenting în mijlocul pădurii
Alertă în România! Maria este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Alertă în România! Maria este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Anunțul momentului! S-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: ”Tot ce n-a mers, nu a fost ...
Anunțul momentului! S-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: ”Tot ce n-a mers, nu a fost pentru mine”
Vezi toate știrile
×