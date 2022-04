Amna a descins la IT Bistro, acolo unde s-a întâlnit cu prietena ei, Adina Halas. La masa lor a apărut și Vincenzo Aiello, nepotul celebrului Joshua Castellano. Cântăreața avea ceva pe suflet, a povestit, parcă iritată, și a gesticulat mult. Partenerii ei de la masă au fost numai ochi și urechi. Povestea avea să curgă și în stradă. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

A „măturat” strada cu blugii largi, dar la modă, care i-au ascuns încălțările și s-a retras în local. IT Bistro. Acolo și-a dat întâlnire Amna cu Adina Halas, iar la masa lor s-a așezat și Vincenzo Aiello, nimeni altul decât administratorul restaurantului. Cântăreața avea ceva pe suflet și s-a pornit. A spus totul, vorbele i s-au înșirat rapid și apăsat. Anumite nemulțumiri au făcut-o, pesemne, să-și verse năduful. Chiar și așa, ușor iritată, tot frumoasă este blondina.

Amna și Adina Halas, discuție aprinsă în plină stradă

Cei doi interlocutori au ascultat-o și chiar au intervenit, pe alocuri, cu sfaturi, păreri. Și-au înmuiat gurile uscate în paharele cu apă sau suc. Verbul a curs, dar după un timp, cele două fete aveau să se ridice de la masă, apoi să părăsească localul. S-au retras în stradă, lângă mașinile lor, parcate lângă trotuar. Iar acolo a început episodul al doilea.

Tot cu Amna în rol principal. A turuit încontinu, a gesticulat, aprobarea i-a venit de la amica ei prin gesturi. Câteva minute bune i-a explicat artista ce și cum, apoi cele două și-au zâmbit, s-au îmbrățișat și au trecut la volan. Fiecare în drumul ei, dar întâlnirea se va repeta cât de curând, pentru că prietenele au mereu câte ceva de povestit. Ceva interesant.

Motivele pentru care Amna a acceptat participarea la ”Survivor”

”Survivor” a fost proiectul cu greutate pe care l-a ”îmbrățișat” imediat Amna. Avea să plece în Republica Dominicană, unde s-au făcut filmările. O experiență de neuitat pentru cântăreața care avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, ce a însemnat participarea ei la show.

Avea să recunoască, între altele, că, de departe, cel mai greu i-a fost să stea separată de băiețelul său, David, însă la mijloc au fost și alte probleme. Pe lângă conflictele apărute cu ceilalți concurenți, unul cu Zanni chiar la începutul competiției, Amna mai spune că a plecat acolo și pentru partea financiară, zdruncinată zdravăn de pandemie.

„Un moment de panică a fost în pandemie, când am plecat la «Survivor», mi-am dat seama că terminasem casa, aveam o listă super-lungă de concerte, am băgat toți banii în casă și ne-au băgat și ei în casă. Am rămas fără bani și atunci am spus: «OK, trebuie să plecăm la „Survivor” și să facem cumva!» Și am venit cu un plus de imagine, chiar dacă acolo m-am îmbolnăvit, important e să te miști cumva. Dar a fost o panică îngrozitoare.

A fost foarte greu, plus copilul care a simțit abandonul! M-am speriat foarte tare când mi-am dat seama că nu mă mai interesa lumea de acasă. N-ai cum să nu te mai gândești la părinți, la copil, e ceva «wrong». Eram jumate moartă. Eram nemâncată și deshidratată și vai de capul meu! Și, de altfel, am și stat în spital!”, a povestit Amna.

