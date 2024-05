Ce s-a întâmplat cu averea Gabrielei și a lui Romeo Lucuțar, de fapt. Ce a obținut Regina Întunericului la partaj

Gabriela Lucuțar este o femeie liberă! „Regina Întunericului” a divorțat după 20 de ani de căsnicie, pentru că relația ei amoroasă a început să scârțâie. După mai multe luni în care s-a gândit cum să facă totul să meargă, vedeta a înțeles că este mai bine să o ia pe drumuri diferite. Afacerista a renunțat la numele de familie al soțului, dar și la o mare parte din avere. Cum s-a încheiat, de fapt, partajul?

Gabriela Lucuțar a divorțat de soțul ei, Romeo, după un mariaj de 20 de ani. Vedeta TV și fostul partener au luat-o pe căi diferite, pentru că relația lor amoroasă nu mai funcționa. Și-au făcut apariția neînțelegerile, iar copiii lor au realizat că lucrurile nu sunt perfecte între părinți. „Regina Întunericului” nu a vrut ca cei mici să resimtă tensiunea din familie, așa că ea și Romeo s-au separat. Divorțul a avut loc la notar, de comun acord, iar bărbatul s-a ales cu o mare parte din avere.

„Este încheiat totul și divorț și partaj, tot. Nu am vrut să se afle… Am ținut ascuns cât am putut. Copiii au rămas la mine, toți trei”, a dezvăluit Gabriela Lucuțar, care a redevenit Badea după divorț, pentru viva.ro

S-a zvonit că averea lor era în jur de 2,7 milioane de euro, însă vedeta susține că acest lucru nu ar fi adevărat. „Regina Întunericului” a precizat că fostul ei soț a rămas cu o mare parte din averea adunată de o viață întreagă, în timp ce ea a primit custodia exclusivă a celor trei copii. Afacerista vrea doar să fie fericită și liniștită alături de copiii ei, iar partea materială n-o interesează.

„Nu este suma aceasta. Cred că s-a evaluat firma, pentru că e clar că firma mea este destul de importantă și eu am luptat pentru ea. Eu am pierdut mai mult și el a câștigat mai mult. Dar pentru mine lucrurile sunt mult mai clare. Eu îmi doresc… copiii mei să fie bine. Eu să fiu fericită, liniștită și sănătoasă. Pentru că, dacă am făcut până acum și am realizat atâtea, că nimeni nu mi-a dat nimic, o să pot din nou.

Nu am pus niciodată mult preț pe bani. Am muncit să îi fac, ca să avem un confort, ca fiecare. El probabil s-a gândit că nu am să plec din căsnicia aceasta sau nu am să fac acest pas din cauza banilor, să nu facem împărțeala, dar nu eu am fost care am pus preț pe bani”, a mai spus „Regina Întunericului”, pentru sursa citată.