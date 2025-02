Ce s-a întâmplat cu Mihaela Bilic, după moartea fratelui: ”Nu știu dacă există legături dincolo de moarte...”

Deși este una dintre cele mai cunoscute voci din domeniul nutriției din România, puțini știu drama prin care a trecut Mihaela Bilic. În urmă cu 32 de ani, un eveniment tragic i-a schimbat complet viața: moartea fratelui său. Recent, medicul nutriționist a făcut dezvăluiri emoționante despre această pierdere și despre un fenomen neașteptat care i s-a întâmplat după dispariția acestuia.

Mihaela Bilic este una dintre cele mai apreciate specialiste în nutriție din România, cunoscută pentru sfaturile sale despre alimentație și stil de viață sănătos. De-a lungul anilor, a apărut în numeroase emisiuni TV și a scris mai multe cărți de succes. Cu toate acestea, în spatele carierei sale strălucite, se ascunde o poveste de viață marcată de o pierdere imensă.

Fratele Mihaelei Bilic, pe care prietenii îl alintau „Billy”, a fost unul dintre cei mai importanți oameni din viața sa. Cei doi aveau o legătură extrem de strânsă, iar dispariția lui a lăsat un gol de neînlocuit. Medicul nutriționist își amintește că primul lucru care i-a atras atenția după moartea fratelui său a fost liniștea apăsătoare din casă.

“Zilele astea s-au împlinit 32 de ani de când nu mai am frate. O viață de om. Sau, mai bine spus, o viață fără un om bun și iubit. A fost o tragedie care mi-a bulversat viața și care a lăsat un gol neînchipuit. Cine are un frate sau o soră știe ce relație și ce legătură înseamnă asta, nici părinții, nici partenerii de viață nu o pot egala sau înlocui.

Îmi amintesc și acum că prima senzație pe care am avut-o după ce fratele meu s-a prăpădit a fost liniștea nefirească din casă. Nu mai suna telefonul, nu-l mai căuta nimeni pe Billy – cum îi spuneau prietenii. N-am cunoscut pe cineva mai plin de viață, mai săritor și mai iubitor de oameni cum era el. Împărțeam totul, mă lua cu el peste tot, eram noi doi și restul lumii. Cred că ăsta este și motivul pentru care am fost mai băiețoasă: am crescut în gașcă de băieți și am învățat să umblu cu trusa de scule, nu cu trusa de machiaj.”, a mărturisit Mihaela Bilic pe contul personal de Facebook.