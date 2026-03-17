Ce s-a întâmplat după ce două românce au primit moștenire 800.000 de euro din partea bătrânului italian pe care îl îngrijeau

De: Elisa Tîrgovățu 17/03/2026 | 21:27
Ce s-a întâmplat după ce două românce au primit moștenire 800.000 de euro din partea bătrânului italian pe care îl îngrijeau
Sursa foto: Pixabay

Două românce, angajate pentru a îngriji un bărbat în vârstă din Italia, sunt acuzate că ar fi încercat să intre în posesia întregii averi a acestuia. Cazul aduce în prim-plan o combinație între dorința de îmbogățire rapidă și comportamente abuzive față de o persoană vulnerabilă. Totodată ridică semne de întrebare cu privire la nivelul de protecție oferit celor aflați în situații de dependență și dificultate.

Cele două angajate, care ar fi trebuit să aibă grijă de un italian în vârstă de 66 de ani din Fabriano, provincia Ancona, au pierdut în instanță dreptul asupra averii bărbatului. Judecătorul a decis că testamentul prin care li se lăsa întreaga moștenire este nul. Valoarea patrimoniului era estimată la 800.000 de euro și includea titluri bancare, obligațiuni și bani din conturile personale ale italianului.

Bărbatul, fost funcționar public cu grad de invaliditate 100%, depindea zilnic de asistență. Înainte de a deceda, acesta a ales să lase întreaga avere celor două îngrijitoare. Totuși, după moartea sa, două verișoare de gradul al patrulea au contestat testamentul. Instanța le-a dat câștig de cauză, anulând astfel documentul și redistribuind moștenirea conform legii.

Care a fost planul de îmbogățire al celor două românce

Testamentul a fost întocmit pe 16 mai 2018, cu două luni înainte ca autoritățile locale să solicite o tutelă externă pentru italian, după ce sesizaseră că îngrijitoarele „ar putea pune la cale ceva ilegal” împotriva persoanei pe care trebuiau să o protejeze.

Sursa foto: Pixabay
Sursa foto: Pixabay

Instanța a mai subliniat că, potrivit anchetei, cele două femei l-ar fi îndepărtat pe medicul de familie al italianului pentru a obține control total asupra acestuia: „Au desființat rețeaua de protecție, ca să poată exercita o influență răuvoitoare și perturbatoare”, având în vedere că bărbatul își pierduse „capacitatea critică și energia de a opune rezistență”.

Pe lângă procesul civil, se desfășoară și o anchetă penală. Procurorii susțin că o parte din bani ar fi fost cheltuită la jocuri de noroc. De asemenea, cele două femei sunt acuzate că nu i-au asigurat italianului o îngrijire adecvată. Acestea le-ar fi lăsat să doarmă de mai multe ori pe un pat improvizat „fără saltea, doar pe niște scânduri”.

Cazul a atras atenția autorităților și a presei din Italia, fiind considerat un exemplu elocvent de abuz și exploatare a persoanelor vulnerabile, generând dezbateri despre necesitatea unor măsuri mai stricte de protecție pentru cei aflați în situații de dependență.

