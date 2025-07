Ce s-a întâmplat la mormântul Andreei de ziua ei. Studenta la Medicină ucisă de iubitul ei ar fi împlinit 23 de ani: “Acest monstru ne-a omorât și pe noi!”

De când fiica lor, Andreea, a fost ucisă, părinții săi poartă în suflet o durere pe care nimic nu o poate consola. Această tristețe a fost adâncită de un eveniment cu o semnificație specială în familia studentei la Medicină. Tânăra ar fi împlinit, miercuri, 23 de ani. În loc să petreacă alături de fiica lor, așa cum făceau la fiecare aniversare, soții Morega au mers la mormântul ei. Nu au fost, însă, singurii care au vrut să îi aducă un omagiu Andreei de ziua ei de naștere. CANCAN.RO are toate detaliile.

Viața Andreei Morega, studentă la Medicină în Timișoara, a fost curmată brusc chiar de cel care pretindea că este îndrăgostit de ea. Tânăra a fost înjunghiată de iubitul său, Mirel Dragomir, care îi era și coleg de facultate. Cei doi formau un cuplu de puțin timp, dar criminalul era foarte posesiv cu Andreea. Tragedia s-a întâmplat în luna martie a anului trecut, chiar în apartamentul din Timișoara în care ucigașul locuia cu sora lui și o verișoară. Criminalul s-a înfuriat când a văzut-o pe Andreea că scrie niște mesaje pe telefonul mobil. I-a cerut să-i dea telefonul, iar refuzul acesteia a declanșat în mintea bolnavă a ucigașului o criză de gelozie cu deznodământ tragic.

Mirel Dragomir a înjunghiat-o pe fată și a lăsat-o să zacă într-o baltă de sânge. În timp ce își măcelărea iubita, cuțitul s-a rupt, iar călăul a mers la bucătărie ca să ia altul. Medicii legiști au numărat pe trupul victimei nu mai puțin de 51 de lovituri de cuțit. Înainte să-și abandoneze iubita în apartament, ucigașul i-a înfășurat părul în jurul gâtului, ca să-i camufleze o rană profundă din această zonă.

Pentru crima sângeroasă pe care a comis-o, Mirel Dragomir a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Nicio pedeapsă nu va putea alina, însă, durerea pe care părinții Andreei o resimt zi de zi după ce și-au pierdut unicul copil. Andreea era o studentă sârguincioasă, apreciată de toți cei care o cunoșteau pentru blândețea și seriozitatea ei.

Suferința soților Morega a fost adâncită în această săptămână de un eveniment pe care odinioară întreaga familie îl aștepta cu nerăbdare. Miercuri, pe 9 iulie, a fost ziua de naștere a Andreei. Tânăra ar fi împlinit 23 de ani. În fiecare an, părinții săi petreceau această zi specială în compania fiicei lor, chiar dacă ea se afla la Timișoara, unde studia, iar ei la Padeș, în Gorj.

În loc să-și aniverseze fiica, soții Morega au mers la ea la cimitir să-i aprindă o lumânare. Părinților Andreei li s-au alăturat și câțiva colegi și prieteni, care nu au uitat că miercuri ar fi fost ziua ei.

”Am stat toată ziua la mormântul ei, unde au venit colegi, prieteni, apropiați și rude. Andreea trăiește prin noi, cei care mai vorbim despre ea. La ultima aniversare, am fost la Timișoara, ea având un ultim examen atunci. Am petrecut o zi minunată, ne-a plimbat prin toată Timișoara. Seara am luat masa la un restaurant, iar, a doua zi, am plecat acasă cu toții”, a spus, pentru CANCAN.RO, tatăl tinerei, Adrian Morega.