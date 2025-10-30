Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni nu se aștepta la asta!

Divorțul dintre Ioana Năstase și Ilie Năstase a început cu stângul! Cei doi au avut prima înfățișare astăzi, 30 octombrie 2025, dar dosarul s-a amânat. Motivul? Fostul tenismen nu s-a prezentat! Află în articol toate detaliile!

Ioana a depus actele la Judecătoria Constanța încă din una martie, iar astăzi au avut prima înfățișare. Nu este prima dată însă când tenismenul absentează! Inițial, soția acestuia a cerut ajutorul unui notar, dar pentru că el nu s-a prezentat, ea a fost nevoită să apeleze la instanțele judecătorești.

Prima înfățișare în procesul de divorț a fost amânată

Surpriză! Nici la prima înfățișare Ion Năstase nu a vrut să își facă apariția. Se pare că fostul mare tenismen ar fi lipsit din cauză că nu a fost legal citat, adică nu a fost înștiințat în legătura cu data și locul în care trebuia să se prezinte.

Instanța a decis astăzi amânarea cauzei pentru 15 ianuarie 2026, din cauza unei nereguli procedurale.

„Pârâtul, domnul Ilie Năstase, nu a primit personal citația. În dosarele de divorț este obligatoriu ca procesul-verbal de înmânare să fie semnat personal. Cum nu s-a respectat această procedură, s-a acordat un nou termen”, a declarat avocata Ioanei Năstase.

Divorț fără partaj

În urmă cu două săptămâni, Ioana Năstase a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că nu va exista niciun partaj. Aceasta a spus că își dorește doar liniște, bunurile materiale nefiind printre prioritățile sale.

„Va fi un divort fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși. Noi nu mai locuim împreună. Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete”, ne-a spus aceasta.

