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Ce s-a întâmplat pe scena iUmor între Doina Teodoru și Chello + Momentul care i-a declanșat actriței depresia: „Mi-a strigat din sală, puțin băut: „Zi, de 30 de lei!”

De: roxana tudorescu 28/06/2026 | 19:23
Ce s-a întâmplat pe scena iUmor între Doina Teodoru și Chello + Momentul care i-a declanșat actriței depresia: „Mi-a strigat din sală, puțin băut: „Zi, de 30 de lei!”
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Doina Teodoru a făcut dezvăluiri neaşteptate în cadrul emisiunii CANACAN Exclusiv. Actriţa a povestit cum a ajuns în stand-up şi la iUmor, a recunoscut că îi era teribil de frică de Cheloo şi a vorbit deschis despre perioada de depresie prin care a trecut după succesul din comedie. De la emoţiile care i-au provocat o cădere de calciu până la momentul în care a câştigat respectul juratului şi experienţele dure de pe scenă, Doina Teodoru spune, fără ocolişuri, povestea din spatele carierei sale.  

Întregul interviu cu Doina Teodoru poate fi urmărit pe canalul de YouTube CANCAN.

Doina Teodoru a devenit cunoscută publicului larg în 2017, când a câștigat sezonul 3 al emisiunii iUmor. Actrița a impresionat atât juriul, cât și telespectatorii cu numere de roast și personaje construite cu umor fin și replici acide. În finală, prestația sa i-a adus marele premiu, fiind desemnată câștigătoarea sezonului prin votul publicului.

„Am dat ochii cu Cheloo și mi s-a făcut rău”

CANCAN: Voiai să te duci în zona de stand-up?

Doina Teodoru: Nu, niciodată. Nici nu mă gândeam la așa ceva. Și la iUmor am ajuns printr-o întâmplare, acum fericită. În perioada aceea lucram cu Andreas Petrescu la piesa de teatru „Mă mut sau nu mă mut, aceasta este întrebarea”. Și mi-a zis Andreas că se face o emisiune la Antena 1, atunci începuse, o emisiune de umor, și dacă vreau să vin și eu. Și i-am zis că nu vin la TV, că eu vreau teatru. Eu eram actriță clasică de teatru. Și a continuat să-mi spună că este un concurs de talente. Și am zis: „Doamne, eu vin la concurs de talente? Ce sunt, profesori acolo, să îmi spună dacă fac bine sau nu?” I-am zis clar nu. El a insistat că stai liniștită, că le spunem în cască că ești de-a noastră. Mie îmi era foarte teamă de Cheloo. Și am zis: „Doamne, să înceapă Cheloo să îmi spună una și alta, el care nu a făcut facultate de arte!” Am dat ochii cu Cheloo și mi s-a făcut rău. Am avut o cădere de calciu.

Doina Teodoru despre experienţa iUmor
Doina Teodoru. FOTO: Doina Teodoru/Instagram

CANCAN: De ce?

Doina Teodoru: Cred că și informația pe care o primisem pe nepusă masă a contat. Am simțit cum încep să îmi tremure mâinile, vedeam în ceață și nu puteam să vorbesc. Mi-am zis: „Doamne, ce fac?” M-am gândit la prima oră de actorie, care zicea: „Oricum te-ai simți, validează asta.”

Și am zis de la început că nu mă simt bine, cred că am o cădere de calciu, ceea ce era foarte adevărat, dar am spus-o în personaj. Și a fost drăguț. Cheloo mi-a dat ceva de băut.

CANCAN: Cum a evoluat relația ta cu Cheloo? Știu că vă înțelegeți bine.

Doina Teodoru: Da, dar știi de ce? Pentru că am avut niște momente pe scenă care au fost improvizate și el a încercat puțin, știi cum este el în emisiune, și i-am răspuns, am improvizat și i-am răspuns și nu se aștepta să îi răspund și am început să ne respectăm unul pe altul de la momentul acela.

„Zi, fă, de 30 de lei!”-momentul care a declanşat depresia

Doina Teodoru: După emisiune au venit mulți oameni la mine să îmi ceară să fac turnee de stand-up. Am zis că, dacă tot mi se cere să fac asta, hai să o facem! Eu am intrat într-o depresie după asta și nu am înțeles de ce. Am avut un show de stand-up undeva, nici nu contează, şi mi-a strigat cineva din sală, puțin băut: „Zi, fă, de 30 de lei!” M-am simțit atât de rău să îmi zică cineva „fă-ne să râdem”. M-am simțit ca o vrăbiuță zgribulită, știi…

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