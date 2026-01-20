Ce salariu are un paznic în 2026. Sporurile fac diferența

Salariul unui paznic în 2026 variază în funcție de oraș, angajator, sarcini, experiență și locația obiectivului de care trebuie să aibă grijă. Conform datelor de pe plarformele de recrutare, sporurile sunt cele care fac diferența.

Salariile cele mai mari pentru un angajat de pază în 2026 se regăsesc în orașele mari din România. Această meserie a devenit din ce în ce mai căutată în rândul românilor care își caută un loc de muncă stabil.

Fie că este vorba de persoane care asigură paza la localuri de lux, cluburi de noapte, baruri, evenimente (artistice, sportive etc), sedii de societate, bănci, instituții, magazine, supermarketuri sau săli de jocuri de noroc, activitatea de paznic implică o calificare în acest domeniu, legată de paza bunurilor, valorilor, persoanelor și obiectivelor, candidații trebuie aibă abilități specifice și studii medii finalizate.

Ce salariu încasează un paznic în 2026

Potrivit anunțurilor de pe platformele de recrutare, salariul unui paznic este între 2.300 – 2.700 de lei, bani la care nu se adaugă alte sporuri. Un paznic ce lucrează în ture de noapte și weekend ajunge să încaseze un salariu cuprins între 3.000 – 3.500 de lei net. Cei care au experiență pe acest post sau se ocupă de paza bunurilor și valorilor/obiectivelor sensibile pot ajunge să câștige un salariu de până la 4.000 de lei net.

Spre exemplu, un paznic la Mega Image (situat în cartierul Drumul Taberei din București), angajat în zilele de weekend, poate câștiga între 3.300 – 3.400 de lei/lună. Viitorul angajat trebuie să aibă studii medii finalizate, abilități bune de comunicare și relaționare, spirit de echipă și responsabilitate și disponibilitate pentru munca în ture și în weekend. Experiența în retail reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie.

