Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri

În România, salariul unui polițist este un subiect de interes atât pentru cei care iau în calcul o carieră în structurile de ordine publică, cât și pentru publicul larg. Venitul nu este unul standard pentru toți angajații, ci se formează din mai multe elemente, în funcție de experiență, funcția ocupată și condițiile de muncă

Venitul unui polițist din România în anul 2026 nu este unul fix, ci rezultatul mai multor componente care se adună în funcție de experiență, poziție și performanță. În linii mari, salariul net se situează între aproximativ 4.000 și 8.000 de lei, însă există diferențe importante de la un caz la altul.

La început de carieră, un agent de poliție debutant ajunge, de regulă, la un venit lunar cuprins între 5.000 și 6.000 de lei net. Pe măsură ce crește vechimea în sistem, iar polițistul avansează în grad sau ocupă funcții cu un nivel mai ridicat de responsabilitate, salariul poate urca spre 6.500 de lei sau chiar peste acest prag. În cazul funcțiilor de conducere ori al specializărilor operative, venitul net poate depăși 8.000 de lei.

Polițiștii primesc sporuri care se adaugă la salariu

Salariul de bază este completat de diverse sporuri, cum ar fi cele pentru condiții periculoase, muncă de noapte, ore suplimentare sau activități desfășurate în regim special. În anumite situații, polițiștii pot primi și recompense financiare semnificative, care pot ajunge până la 50% din salariul de bază. Totuși, aceste majorări nu sunt acordate automat.

Potrivit Poliției Române, astfel de recompense sunt limitate la cel mult 5% din totalul posturilor existente. Raportat la efectivele MAI din august 2025, care depășeau 126.000 de angajați, doar aproximativ 6.000 de persoane pot beneficia de aceste creșteri. Acordarea lor se face strict pe baza unor evaluări riguroase, care țin cont de performanțele profesionale, rezultatele obținute și analizele realizate de comisiile de specialitate din cadrul instituției.

„Acordarea recompenselor se face exclusiv în urma unor evaluări temeinice, desfăşurate conform legislaţiei şi reglementărilor interne în vigoare. Aceste evaluări au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

