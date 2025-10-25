Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat

Un anunț de angajare, aparent banal, a stârnit un val de controverse, după ce un angajator a postat un mesaj prin care voia să recruteze ospătari. Acesta oferea un salariu care i-a nemulțumit pe tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă.

Salariile în domeniul HoReCa au început să îi descurajeze pe oamenii din Cluj-Napoca și să îi impiedice să mai aplice. Potrivit anunțului de angajare, patronul oferea un “salariu de 3.500 de lei net”, cu precizarea că bacșisul se împarte cu bucătarii.

Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant

De asemenea, ciubucul ar ajunge la unul sau chiar două salarii în plus pe lună, dar asta depinde foarte mult de atitudinea și amabilitatea ospătarului:„depinde de tine cum știi să zâmbești și să fii plăcut”. Cu toate că oferta ar putea fi tentantă pentru unii, mulți tineri din Cluj aflați în căutarea unui loc de muncă, par reticenți, fiind nemulțumiți de aceste condiții.

Reacțiile nu au întârziat să apară după acest anunț, iar printre cele mai comentate aspecte se numără faptul că angajații ar lucra 12 ore pe zi, pentru un salariu de 3.500 de lei, în timp ce bacșisul devine, practic, partea principală a venitului.

Un internaut a scris ironic:„Să lucrezi 12 ore pe zi, să zâmbești frumos și să împarți ciubucul cu cei care nu zâmbesc… mirific! 3500 de lei în mână și poate nici pe cartea de muncă.” Altul a comentat: „E frumos cum se laudă cu ciubucul ăla de zeci de mii de lei lunar, pe care nu se plătește niciun impozit. Dar statul ia bani de la pensionarii cu 3000 lei.”

Unii au atras atenția și asupra modului în care acest anunt de angajare a fost scris și l-au descris ca fiind „șocant de neprofesionist” și „scris de cineva care pare că nu a terminat gimnaziul”. Mai mult decât atât, bacșisul continuă să fie un subiect sensibil în industria ospitalității din România.

În timp ce unii îl consideră o recompensă firească pentru anumite servicii, alții îl privesc ca pe o formă mascată de subplată, prin care angajatorii oferă salarii mai mici decât în mod normal și se bazează pe generozitatea clienților și pe comportamentul amabil al ospătarilor.



De asemenea, un fost ospătar a povestit: „Aveam 1.500 de lei salariu și câștigam 5.000 din ciubuc într-o bodegă. Deci se poate, dar nu e normal să depinzi de asta.”

