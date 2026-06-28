Ce salariu uriaș ar urma să primească Răzvan Lucescu la Qatar, după ce a plecat de la PAOK Salonic

După despărțirea de PAOK Salonic, Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit public despre motivele din spatele plecării. Mai mult, antrenorul român ar fi acceptat deja o ofertă de la Al-Sadd (Qatar), unde ar urma să semneze un contract în valoare de milioane de euro.

După 7 ani petrecuți ca antrenor la echipa PAOK Salonic, Răzvan Lucescu a devenit cel mai de succes antrenor din întreaga istorie a clubului, reușind să câștige două titluri de campion în Grecia și două Cupe ale Greciei. Pe data de 15 iunie, presa din Grecia a anunțat finalul unuia dintre cele mai de succes cicluri din istoria clubului. Deși contractul românului este valabil până în 2027, el a decis să plece înainte de expirarea acestuia.

Ce salariu va încasa Răzvan Lucescu în Qatar

Imediat după despărțirea sa oficială de PAOK, Răzvan Lucescu a vorbit public despre decizia de a pleca de la echipa elenă. În timp ce se afla la București, conducerea clubului PAOK se afla deja în negocieri secrete cu alți antrenori, Lucescu fiind încă în funcție. Deși avea oferte de la alte cluburi care insistau să îl aibă pe banca tehnică, tehnicianul român a rămas loial echipei elene și a dorit să își onoreze contractul la bun sfârșit.

Având încă un an de contract, când a descoperit că i se caută înlocuitor pe ascuns, Răzvan Lucescu și-a dat demisia pe loc de la PAOK Salonic, renunțând la orice fel de despăgubire financiare sau clauze de reziliere pentru perioada rămasă.

„Eram la Bucureşti şi PAOK căuta un antrenor care să mă înlocuiască. Vorbeau cu alţi antrenori, ştiaţi asta? Şi ştiţi foarte bine că lumea fotbalului este mică şi toate informaţiile circulă, ajung şi la noi. Eu voiam să rămân, deşi celelalte cluburi mă presau destul de mult. Nici măcar nu am intrat în negocieri cu ele. Nu mi-a plăcut această situaţie. Eu am avut cea mai sinceră atitudine posibilă şi, pentru că nu am primit aceeaşi sinceritate în schimb, le-am spus clar că mai am un an de contract. Am plecat de la PAOK fără să primesc despăgubiri. Iar cei care spun că am urmărit bani sunt oameni mărunţi, care nu au realizat nimic în viaţa lor. Am plecat de la PAOK după ce am fost plătit doar pentru munca pe care am prestat-o”, a declarat Răzvan Lucescu pentru presa Metrosport.

Răzvan Lucescu ar urma să semneze un contract de doi ani în valoare de 3,5 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri de performanță, la echipa arabă Al-Sadd, campioana Qatarului. Selecționerul român i-ar lua locul italianului Roberto Mancini, care a renunțat la post sperând că va deveni, din nou, selecționerul naționalei Italiei. Românul a mai antrenat în Arabia Saudită, pe Al-Hilal, cu care a câștigat Liga Campionilor Asiei.

„Echipa qatareză Al-Sadd este acum foarte aproape de a semna un contract pe două sezoane cu antrenorul Răzvan Lucescu”, a scris jurnalistul Ahmed Ragab pe contul său de X, unde a redistribuit postarea în care anunța plecarea românului de la PAOK.

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