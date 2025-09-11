Acasă » Știri » Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate

Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate

De: Irina Vlad 11/09/2025 | 23:38
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk/ sursă foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Apar noi informații în cazul asasinatului conservatorului american Charlie Kirk. Reamintim că miercuri, 10 septembrie, aliatul de încredere al președintelui Donald Trump a fost împușcat în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley. Criminalul se află încă în libertate, însă anchetatorii au recuperat cartușele cu gloanțe pe care lunetistul le-a folosit. 

Charlie Kirk se afla într-un turneu de conferințe, iar oprirea sa la Universitatea Utah Valley era prima dintre cel puțin 15 evenimente programate la universități din întreaga țară, ca parte a „American Comeback Tour”. Șase ofițeri asigurau securitatea evenimentului, la care au participat peste 3.000 de persoane.

Ce scria pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk

Înregistrările video arată cum Charlie Kirk discuta cu un student despre atacurile armate în masă și persoanele transgender – cu puțin timp înainte să fie împușcat.

„Știi câți americani transgender au fost autori de împușcături în masă în ultimii 10 ani?”, a fost întrebat Charlie Kirk.

„Prea mulți”, a răspuns Charlie Kirk, în timp ce mulțimea aplauda.

„Știi câți autori de împușcături în masă au fost în America în ultimii 10 ani?” a fost o altă întrebare

Charlie kirk a răspuns: „Numărând sau fără a număra violența bandelor?”

Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va...
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia...

Acestea au fost ultimele cuvinte pe care conservatorul le-a rostit. Câteva secunde mai târziu, Kirk a fost împușcat. Conform rapoartelor, bărbatul a fost împușcat la aproximativ 20 de minute după ce a început să vorbească, în jurul orei 12:10. Beau Mason, șeful Departamentului de Siguranță Publică din Utah, a declarat că s-a tras un singur foc.

În imaginile filmate la eveniment, se poate vedea cum bărbatul își duce mâna spre gât în timp ce cade de pe scaun, provocând panica printre participanți. Nimeni altcineva nu a fost împușcat în timpul evenimentului. De asemenea, soția și copiii bărbatului au asistat la nenorocire.

„Este o zi neagră pentru statul nostru. Este o zi tragică pentru națiunea noastră.Vreau să fie foarte clar că acesta este un asasinat politic”, a declarat guvernatorul Utahului, Spencer Cox, după împușcături.

Potrivit primelor informații din anchetă, conservatorul american a fost împușcat de la o distanță de aproximativ 130 de metri, iar criminalul ar fi folosit o pușcă cu lunetă. Arma de mare putere, despre care se crede că a fost folosită, a fost găsită în pădurea din apropiere. Pușca și cele trei cartușe nefolosite din interiorul ei erau gravate cu expresii ale ideologiei transgender și antifasciste – vezi AICI traseul criminalului. 

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai vocali activiști conservatori din SUA, precum și un aliat de încredere al președintelui Donald Trump. La doar 18 ani, a cofondat Turning Point USA, un grup conservator non-profit.

Grupul a devenit cea mai mare mișcare conservatoare de tineret din țară, iar de-a lungul anilor, el a devenit un personaj central într-o rețea de influențatori pro-Trump, fiind adesea descris ca figura reprezentativă a mișcării „Make America Great Again”.

Donald Trump i-a atribuit adesea lui Charlie Kirk meritul de a fi adus de partea sa mulți tineri alegători și alegători de culoare în timpul campaniei prezidențiale din 2024. De asemenea, a fost un critic acerb al mass-mediei și s-a implicat în bătălii culturale pe tema rasei, genului și imigrației.

 

 

Tags:
Iți recomandăm
Vedeta de la Antena 1 care s-a întors la școală, la 51 de ani. Vrea să dea BAC-ul!
Știri
Vedeta de la Antena 1 care s-a întors la școală, la 51 de ani. Vrea să dea BAC-ul!
Donald Trump a luat o decizie majoră după moartea lui Charlie Kirk. Este o reală onoare post-mortem
Showbiz internațional
Donald Trump a luat o decizie majoră după moartea lui Charlie Kirk. Este o reală onoare post-mortem
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și...
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
Gandul.ro
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia...
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la...
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii...
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost...
Parteneri
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
WOWBiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce...
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima...
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Digi 24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR:...
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei, dar atacatorul este de negăsit
kanald.ro
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk. FBI a găsit...
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA....
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
kfetele.ro
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor:
observatornews.ro
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
S-a descoperit de ce unele SSD-urile dispăreau în Windows 11
go4it.ro
S-a descoperit de ce unele SSD-urile dispăreau în Windows 11
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu beneficii pe toate planurile
Fanatik.ro
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu...
Pep Guardiola și-a ales favoriții din NBA. Cine sunt jucătorii lui preferați din perioada post-Michael Jordan
Fanatik.ro
Pep Guardiola și-a ales favoriții din NBA. Cine sunt jucătorii lui preferați din perioada post-Michael...
Schimbare la toate băncile din UE. Va fi verificat fiecare transfer SEPA. Destinatarul va fi comparat cu IBAN-ul
Capital.ro
Schimbare la toate băncile din UE. Va fi verificat fiecare transfer SEPA. Destinatarul va fi...
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
Romania TV
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Gabi Tamaș, la un pas de a rata o probă. De ce nu se putea dezbrăca
evz.ro
Gabi Tamaș, la un pas de a rata o probă. De ce nu se putea...
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
Gandul.ro
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în...
M-am îndrăgostit. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
as.ro
M-am îndrăgostit. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa 
radioimpuls.ro
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri,...
Cât costă rochia pe care Maria Sharapova a purtat-o la cel mai recent eveniment. Legendara sportivă a atras toate privirile
Fanatik.ro
Cât costă rochia pe care Maria Sharapova a purtat-o la cel mai recent eveniment. Legendara...
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte companii de stat. De unde lua, de fapt, cei mai mulți bani
Fanatik.ro
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de...
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Elena Gheorghe a dat iama în supermarket complet schimbată! Au văzut-o, dar nu au recunoscut-o nemachiată!
Elena Gheorghe a dat iama în supermarket complet schimbată! Au văzut-o, dar nu au recunoscut-o nemachiată!
Calina Roman și iubitul au distrus un alt apartament, din temelii! „Cuplul-dinamită” lovește ...
Calina Roman și iubitul au distrus un alt apartament, din temelii! „Cuplul-dinamită” lovește din nou, mult mai agresiv!
Divorțul bate la ușă în familia Năstase! Ioana nu vrea să dea înapoi: „Nimic nu s-a schimbat” ...
Divorțul bate la ușă în familia Năstase! Ioana nu vrea să dea înapoi: „Nimic nu s-a schimbat” ADEVĂRUL despre escapada din Turcia
Fiica “deputatului Playboy” şi-a luat adio de la nopţile pline de distracţii şi… Ioana Boureanu ...
Fiica “deputatului Playboy” şi-a luat adio de la nopţile pline de distracţii şi… Ioana Boureanu s-a angajat picoliţă “la şosea”!
Vedeta de la Antena 1 care s-a întors la școală, la 51 de ani. Vrea să dea BAC-ul!
Vedeta de la Antena 1 care s-a întors la școală, la 51 de ani. Vrea să dea BAC-ul!
Donald Trump a luat o decizie majoră după moartea lui Charlie Kirk. Este o reală onoare post-mortem
Donald Trump a luat o decizie majoră după moartea lui Charlie Kirk. Este o reală onoare post-mortem
Vezi toate știrile
×