Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate

Apar noi informații în cazul asasinatului conservatorului american Charlie Kirk. Reamintim că miercuri, 10 septembrie, aliatul de încredere al președintelui Donald Trump a fost împușcat în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley. Criminalul se află încă în libertate, însă anchetatorii au recuperat cartușele cu gloanțe pe care lunetistul le-a folosit.

Charlie Kirk se afla într-un turneu de conferințe, iar oprirea sa la Universitatea Utah Valley era prima dintre cel puțin 15 evenimente programate la universități din întreaga țară, ca parte a „American Comeback Tour”. Șase ofițeri asigurau securitatea evenimentului, la care au participat peste 3.000 de persoane.

Ce scria pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk

Înregistrările video arată cum Charlie Kirk discuta cu un student despre atacurile armate în masă și persoanele transgender – cu puțin timp înainte să fie împușcat.

„Știi câți americani transgender au fost autori de împușcături în masă în ultimii 10 ani?”, a fost întrebat Charlie Kirk. „Prea mulți”, a răspuns Charlie Kirk, în timp ce mulțimea aplauda. „Știi câți autori de împușcături în masă au fost în America în ultimii 10 ani?” a fost o altă întrebare Charlie kirk a răspuns: „Numărând sau fără a număra violența bandelor?”

Acestea au fost ultimele cuvinte pe care conservatorul le-a rostit. Câteva secunde mai târziu, Kirk a fost împușcat. Conform rapoartelor, bărbatul a fost împușcat la aproximativ 20 de minute după ce a început să vorbească, în jurul orei 12:10. Beau Mason, șeful Departamentului de Siguranță Publică din Utah, a declarat că s-a tras un singur foc.

În imaginile filmate la eveniment, se poate vedea cum bărbatul își duce mâna spre gât în timp ce cade de pe scaun, provocând panica printre participanți. Nimeni altcineva nu a fost împușcat în timpul evenimentului. De asemenea, soția și copiii bărbatului au asistat la nenorocire.

„Este o zi neagră pentru statul nostru. Este o zi tragică pentru națiunea noastră.Vreau să fie foarte clar că acesta este un asasinat politic”, a declarat guvernatorul Utahului, Spencer Cox, după împușcături.

Potrivit primelor informații din anchetă, conservatorul american a fost împușcat de la o distanță de aproximativ 130 de metri, iar criminalul ar fi folosit o pușcă cu lunetă. Arma de mare putere, despre care se crede că a fost folosită, a fost găsită în pădurea din apropiere. Pușca și cele trei cartușe nefolosite din interiorul ei erau gravate cu expresii ale ideologiei transgender și antifasciste – vezi AICI traseul criminalului.

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai vocali activiști conservatori din SUA, precum și un aliat de încredere al președintelui Donald Trump. La doar 18 ani, a cofondat Turning Point USA, un grup conservator non-profit.

Grupul a devenit cea mai mare mișcare conservatoare de tineret din țară, iar de-a lungul anilor, el a devenit un personaj central într-o rețea de influențatori pro-Trump, fiind adesea descris ca figura reprezentativă a mișcării „Make America Great Again”.

Donald Trump i-a atribuit adesea lui Charlie Kirk meritul de a fi adus de partea sa mulți tineri alegători și alegători de culoare în timpul campaniei prezidențiale din 2024. De asemenea, a fost un critic acerb al mass-mediei și s-a implicat în bătălii culturale pe tema rasei, genului și imigrației.