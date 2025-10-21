Una dintre victimele deflagrației din Rahova, avocata Vasilica Enache, care locuia la etajul 5, unde a avut loc epicentrul exploziei, a devenit sursa mai multor supoziții după tragedia care a avut loc vineri, 17 octombrie. Totul a plecat de la faptul că ea a fost singura proprietară care deținea o centrală de gaze. CANCAN.RO a identificat o poză din locuința ei care va schimba, cu siguranță, mersul anchetei în acest caz.

Apartamentul în care locuia fosta avocată Vasilica Enache a fost pur și simplu spulberat după explozia care a avut loc în blocul său, în ciuda sesizărilor către Distrigaz și altă firmă privată, făcute de cei care locuiau în bloc. Supraviețuitorii acestei explozii, vecinii avocatei, povestesc că mirosul de gaze predomina de câteva zile și nimeni nu a intervenit să identifice sursa sau să repare avaria. Acum aruncă vina de la unii la alții, iar procurorii urmează să stabilească cine a mințit și, mai ales, cine e responsabil de această tragedie.

Un detaliu important obținut de CANCAN.RO ar putea schimba, totuși, mersul anchetei. Este vorba despre o poză pe care însăși Vasilica Enache a publicat-o, cel mai probabil din bucătărie, în care se vede într-un colț de perete… două detectoare de gaz.

O precauție dublă sau un indiciu despre cum s-a ajuns la dezastru? Misterul urmează să fie lămurit în fața procurorilor de firma care i-a făcut ultima mentenanță.

Se începe demolarea parțială a blocului

Autoritățile au demarat operațiunile pentru dezafectarea parțială a blocului afectat de explozia din Rahova.

Se pare că cea mai dificilă parte o reprezintă înlăturarea plăcilor de beton armat care stau să cadă și demolarea controlată a ultimelor patru etaje, pentru a preveni alte tragedii.

În paralel, compania Distrigaz a anunțat că va relua furnizarea de gaze către blocurile care nu au fost afectate de explozie.

De asemenea, criminaliștii au reluat cercetările la blocul devastat de deflagrația catastrofală care a provocat moartea a trei persoane, în încercarea de a stabili cu exactitate cauzele tragediei.

