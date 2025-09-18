Ce se întâmplă acum cu Aisha, fetița de 9 luni rămasă orfană după accidentul pe Dunăre! Părinții au murit încercând să o salveze

Tragedie de nedescris într-o familie din București. Robert (26 de ani) și Ștefania (20 de ani), părinții Aichei, o fetiță de 9 luni, au murit înghițiți de apele Dunării în timp ce încercau să o salveze pe fiica lor de la înec. Ce s-a întâmplat cu fetița salvată, la două luni distanță de la nenorocire?

Tragica întâmplare a avut loc în urmă cu două luni. Ceea ce trebuia să fie un weekend petrecut în natură s-a transformat într-o tragedie. Robert (26 de ani) și Ștefania (20 de ani) au plecat din București pentru o zi și s-au retras într-o zonă răcoroasă, pe o plajă din zona Gostinu, județul Giurgiu. Deși scăldatul este interzis, anual mii de turiști și localnici vin aici pentru a face baie pe timpul verii.

În grija cui a rămas Aisha, fetița de 9 ani care și-a pierdut părinții

La un moment dat, tânăra mamă (de doar 20 de ani) se afla în apă cu fetița ei, Aisha, iar la un moment dat a căzut într-o groapă ascunsă și a fost trasă de curenții fluviului. Curenții puternici au tras-o în larg, în timp ce ea se chinuia să o țină pe copilă la suprafață, deasupra apei. A reușit, însă la un moment dat mâinile i-au cedat.

În timp ce asista de pe margine la nenorocire, tatăl copilei (în vârstă de 26 de ani) a sărit în ajutorul fetelor. A reușit să o ia pe Aisha în brațe și să o țină la suprafață până la sosirea salvatorilor. Apoi a fost înghițit de curenții puternici din fluviu.

Micuța Aisha a fost scoasă din apă la timp. Între timp, sora Ștefaniei (în vârstă de 13 ani) a fost și ea înghițiță de ape. Copila a leșinat în timp ce asista la înecul celor doi părinți. Din fericire, un polițist aflat în timpul liber – care avea skijetul la îndemână – a sărit la timp în ajutorul ei.

Abia la câteva zile distanță, după ore întregi de căutare, trupul neînsuflețit al Ștefaniei a fost găsit la o distanță de aproximativ un kilometru în aval față de locul dispariției, prins într-o zonă cu apă adâncă. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru viața tinerei. În dimineața următoare, echipa de căutători au găsit și trupul lui Robert.

”După ore întregi de căutare, tânăra a fost găsită la suprafața apei la o distanță de aproximativ un kilometru în aval față de locul dispariției”, a transmis Nicoleta Beianu, ISU Giurgiu.

După ce a rămas orfană de ambii păriți la doar 9 luni, viața Aishei s-a schimbat complet. Copila a rămas în grija familiei prăinților ei, acolo unde va avea parte de iubire necondiționată. Din păcate, micuța nu va avea amintiri cu și despre părinții ei care și-au dat viața pentru ea, dar cel mai probabil va auzi povești despre sacrificiul suprem al celor care i-au dat viață.

