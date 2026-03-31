Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu ajutorul de deces în 2026? Legea a fost aprobată pe 30 martie

Ce se întâmplă cu ajutorul de deces în 2026? Legea a fost aprobată pe 30 martie

De: Irina Vlad 31/03/2026 | 11:43
Ce se întâmplă cu ajutorul de deces în 2026? Legea a fost aprobată pe 30 martie
Cu cât s-a majorat ajutorul de deces?/sursă foto: Freepik.com

Începând cu 30 martie 2026, ajutorul de deces a fost majorat. Persoanele care suportă cheltuielile de înmormântare primesc banii în trei zile lucrătoare. Suma a fost stabilită prin Legea nr. 44/2026. Cine primește banii și în ce condiții.

În România, ajutorul de înmormântare se acordă persoanelor care au calitatea de asigurat, pensionar sau persoană care beneficiază de aceleași drepturi ca un pensionar sau asigurat în sistemul public. În majoritatea cazurilor, beneficiarii sunt rudele apropiate ale persoanei decedate.

Cu cât s-a mărit ajutorul de înmormântare

Potrivit Legii nr.44/2026, privind bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu 30 martie 2026, ajutorul de înmormântare este în valoare de 9.192 de lei, cu 572 de lei mai mult. Până acum, suma acordată pentru cheltuielile de înmormântare era de 8.620 de lei.

În cazul unei persoane neasigurată sau care nu era pensionată, suma se schimbă. Un membru al familiei va beneficia de un ajutor financiar în valoare de 4.596 lei.Valoarea ajutorului de deces se calculează în raport cu salariul mediu brut care a fost luat în considerare la calcularea bugetului.

Pentru a primi banii, solicitantul (o rudă apropiată, soțul, copilul, părintele sau orice altă persoană) trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii și să prezinte certificatul de deces – în original, actul de identitate, documente care atestă calitatea de beneficiar (certificat de căsătorie, certificat de naștere al copilului, certificat de handicap etc), dovada calității de pensionar sau asigurat (talon pensie, adeverință de la angajator sau de la Casa de Pensii) și documente care dovedesc că a suportat cheltuielile de înmormântare (facturi/chitanțe). Banii pot fi primiți în trei zile lucrătoare, fie prin transfer bancar, fie numerar.

Ajutorul de înmormântare se acordă unei singure persoane, care va suporta cheltuielile pentru înmormântare. Banii se acordă în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare. De asemenea, banii pot fi solicitați în cadrul termenului de prescripție de 3 ani – de la data emiterii certificatului de deces.

Tags:

