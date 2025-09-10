Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan, după moartea Petruței Toma

Adriana Bahmuțeanu trece prin clipe grele după ce mama sa, Petruța Toma, s-a stins din viață. Iubitul ei, George Restivan nu a putut fi alături de jurnalistă în aceste momente grele. Bărbatul se află în America și nu a putut ajunge nici măcar pentru înmormântarea soacrei sale.

Deși nu este în țară, iubitul Adrianei Bahmuțeanu încearcă să o sprijine moral și să o facă sa treacă mai ușor peste această tragedie, la mai puțin de un an de la moartea fostului său soț, Silviu Prigoană. Situația este cu atât mai dificilă, cu cât fiii vedetei au ales să nu mai țină legătura cu mama lor.

Ce se întâmplă cu nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan

George Restivan, viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu, a făcut primele declarații la scurt timp, după ce mama vedetei s-a stins din viață și a mărturisit când și dacă va mai avea loc cununia civilă, așa cum era stabilit. Ei au plănuit cununia civilă pe data de 2 octombrie 2025. În ciuda faptului că bărbatul nu a putut veni la înmormântarea soacrei sale, acesta a promis că va fi alături de Adriana și că o va sprijini necondiționat în toate celelalte momente care urmează.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungem, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (n.r la înmormântare)”, a spus George Restivan în emisiunea Un Show Păcătos.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste din primăvara anului 2022, atunci când s-au cunoscut și au hotărât să se cunune religios după câteva luni. Cei doi au trecut prin numeroase probleme și despărțiri, însă dragostea întotdeauna a învins și au revenit la relații mai bune.

Bărbatul a mai spus că fusese avertizat de Carmen Harra cu privire la moartea soacrei sale. Celebra clarvăzătoare i-a analizat destinul Petruței Toma și i-a indicat că linia vieții a acesteia se apropie de final.

„Eu am știut de la Carmen Harra că mama Petruța nu apucă 2026. Acum două luni în urmă am vorbit cu Carmen Harra și am știut treaba asta, dar poate acum o să afle și Adriana și o să fie o veste și pentru ea. S-a întâmplat la fel cum am știut și despre mama băiatului meu Blake. Eu am fost pregătit pentru asta și nu a fost un șoc pentru mine, dar aș fi vrut să plece cu inima mai mult împăcată mama Petruța. Mi-a fost atât de greu să nu îi spun Adrianei, să mă destăinui, știind treaba asta, dar am zis că o să vină momentul când o să spun și treaba asta. Deci, nu a fost ușor pentru mine, dar am fost pregătit de doamna Carmen Harra pentru acest lucru, de aceea în ultima vreme eu și Adriana ne-am ținut viața foarte secretă și în continuare vrem să o menținem așa. Ne-am propus și mai multe planuri și sperăm că mama Petruța să ne fie alături în persoană dacă așa a fost să fie, o să îi rezervăm un loc la masă când o să fie momentul”, a spus George Restivan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

