Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan, după moartea Petruței Toma

Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan, după moartea Petruței Toma

De: Mirela Loșniță 10/09/2025 | 18:02
Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan, după moartea Petruței Toma
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Adriana Bahmuțeanu trece prin clipe grele după ce mama sa, Petruța Toma, s-a stins din viață. Iubitul ei, George Restivan nu a putut fi alături de jurnalistă în aceste momente grele. Bărbatul se află în America și nu a putut ajunge nici măcar pentru înmormântarea soacrei sale.

Deși nu este în țară, iubitul Adrianei Bahmuțeanu încearcă să o sprijine moral și să o facă sa treacă mai ușor peste această tragedie, la mai puțin de un an de la moartea fostului său soț, Silviu Prigoană. Situația este cu atât mai dificilă, cu cât fiii vedetei au ales să nu mai țină legătura cu mama lor.

Ce se întâmplă cu nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan

George Restivan, viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu, a făcut primele declarații la scurt timp, după ce mama vedetei s-a stins din viață și a mărturisit când și dacă va mai avea loc cununia civilă, așa cum era stabilit. Ei au plănuit cununia civilă pe data de 2 octombrie 2025. În ciuda faptului că bărbatul nu a putut veni la înmormântarea soacrei sale, acesta a promis că va fi alături de Adriana și că o va sprijini necondiționat în toate celelalte momente care urmează.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face.

Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungem, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (n.r la înmormântare)”, a spus George Restivan în emisiunea Un Show Păcătos.

FOTO: Facebook
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă rusească peste o casă
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut...

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste din primăvara anului 2022, atunci când s-au cunoscut și au hotărât să se cunune religios după câteva luni. Cei doi au trecut prin numeroase probleme și despărțiri, însă dragostea întotdeauna a învins și au revenit la relații mai bune.

Bărbatul a mai spus că fusese avertizat de Carmen Harra cu privire la moartea soacrei sale. Celebra clarvăzătoare i-a analizat destinul Petruței Toma și i-a indicat că linia vieții a acesteia se apropie de final.

„Eu am știut de la Carmen Harra că mama Petruța nu apucă 2026. Acum două luni în urmă am vorbit cu Carmen Harra și am știut treaba asta, dar poate acum o să afle și Adriana și o să fie o veste și pentru ea. S-a întâmplat la fel cum am știut și despre mama băiatului meu Blake.

Eu am fost pregătit pentru asta și nu a fost un șoc pentru mine, dar aș fi vrut să plece cu inima mai mult împăcată mama Petruța. Mi-a fost atât de greu să nu îi spun Adrianei, să mă destăinui, știind treaba asta, dar am zis că o să vină momentul când o să spun și treaba asta. Deci, nu a fost ușor pentru mine, dar am fost pregătit de doamna Carmen Harra pentru acest lucru, de aceea în ultima vreme eu și Adriana ne-am ținut viața foarte secretă și în continuare vrem să o menținem așa.

Ne-am propus și mai multe planuri și sperăm că mama Petruța să ne fie alături în persoană dacă așa a fost să fie, o să îi rezervăm un loc la masă când o să fie momentul”, a spus George Restivan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Citește și: Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma

Tags:
Iți recomandăm
Ella Vișan rupe TĂCEREA! Motivul real pentru care ea și Teo Costache s-au despărțit: ”Trebuie să recunosc!”
Știri
Ella Vișan rupe TĂCEREA! Motivul real pentru care ea și Teo Costache s-au despărțit: ”Trebuie să recunosc!”
TEST IQ | Găsește cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile le descoperă în doar 19 secunde!
Știri
TEST IQ | Găsește cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile le descoperă în doar 19 secunde!
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
Gandul.ro
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație:...
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
Digi24
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl...
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al...
Parteneri
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia...
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
Click.ro
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima...
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Digi 24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR:...
Maia Morgenstern, reacție dură după ce fiica sa a fost criticată pentru faptul că a făcut copil cu un bărbat cu 37 de ani mai în vârstă: „A trecut prin chinuri groaznice”
kanald.ro
Maia Morgenstern, reacție dură după ce fiica sa a fost criticată pentru faptul că a...
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia...
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
kfetele.ro
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare...
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
WOWBiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
observatornews.ro
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Navigația Tesla, criticată pe Reddit: ruta absurdă care enervează șoferii zilnic
go4it.ro
Navigația Tesla, criticată pe Reddit: ruta absurdă care enervează șoferii zilnic
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
S-a confirmat ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Ardelenii și-au luat portar. Update exclusiv
Fanatik.ro
S-a confirmat ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Ardelenii și-au luat...
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura uriașă din bugetul asigurărilor sociale
Fanatik.ro
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura...
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte mult: Nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru magie…
Capital.ro
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte...
Scandal în showbiz. Maia Morgenstern, mesaj dur pentru cei care i-au jignit fiica
evz.ro
Scandal în showbiz. Maia Morgenstern, mesaj dur pentru cei care i-au jignit fiica
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă rusească peste o casă
Gandul.ro
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă...
Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty! Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
as.ro
Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty! Patronul străin care dă cărțile pe față...
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Furie dezlănțuită în Casa Iubirii! Veronica a confruntat-o pe Alexandrina:
radioimpuls.ro
Furie dezlănțuită în Casa Iubirii! Veronica a confruntat-o pe Alexandrina:"Eu l-am lăsat pe Andrei, tu...
Ocazie unică! Ceasul creat special pentru Gică Hagi, scos la licitație!
Fanatik.ro
Ocazie unică! Ceasul creat special pentru Gică Hagi, scos la licitație!
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai...
Știrile zilei, 5 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 5 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ella Vișan rupe TĂCEREA! Motivul real pentru care ea și Teo Costache s-au despărțit: ”Trebuie ...
Ella Vișan rupe TĂCEREA! Motivul real pentru care ea și Teo Costache s-au despărțit: ”Trebuie să recunosc!”
Ce s-a întâmplat cu prietena ei cea mai bună după ce Cristina ICH i-a luat pufosul soț! Detalii ...
Ce s-a întâmplat cu prietena ei cea mai bună după ce Cristina ICH i-a luat pufosul soț! Detalii interesante după celebra poveste care a înnebunit Bucureștiul
TEST IQ | Găsește cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile le descoperă în doar 19 ...
TEST IQ | Găsește cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile le descoperă în doar 19 secunde!
NU E O GLUMĂ! Cât costă ghiozdanul pe care fiica Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu l-a ...
NU E O GLUMĂ! Cât costă ghiozdanul pe care fiica Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu l-a purtat în prima zi de școală
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – A.S.A. Târgu Mureș, joi, 11 septembrie ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – A.S.A. Târgu Mureș, joi, 11 septembrie 2025, de la ora 20.30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada
Vezi toate știrile
×