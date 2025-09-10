Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu vederea ta dacă consumi 57 de grame de fistic pe zi, potrivit unui studiu

De: Irina Vlad 10/09/2025 | 09:15
Fistic/ sursă foto: Pixabay

Un nou studiu realizat de Universitatea Tufts a demonstrat că două mâini pline de fistic pe zi pot ajuta la protejarea ochilor împotriva efectelor nocive ale luminii albastre și pot reduce riscul apariției problemelor de vedere legate de vârstă.

Studiul, finanțat parțial de American Pistachio Growers și National Institutes of Health, a implicat 36 de adulți sănătoși care au fost repartizați aleatoriu fie într-un grup de consumatori de fistic, fie într-un grup de control. Participanții din grupul de consumatori de fistic au consumat 57 de grame de fistic pe zi, în timp ce grupul de control și-a menținut dieta obișnuită, fără fistic.

Cercetarea a descoperit că consumul a doar 57 de grame de fistic pe zi poate îmbunătăți semnificativ sănătatea ochilor prin creșterea nivelului unui antioxidant cheie care ajută la protejarea vederii. Studiul, condus de cercetătorii de la Școala Friedman de Știință și Politică Nutrițională de la Universitatea Tufts, a arătat că fisticul, care conține cantități măsurabile dintr-un pigment vegetal numit luteină.

De asemenea, fisticul poate contribui la creșterea densității optice a pigmentului macular (MPOD). Această parte importantă a ochiului filtrează lumina albastră (vizibilă) dăunătoare și protejează împotriva degenerescenței maculare legate de vârstă (AMD), care este una dintre principalele cauze ale orbirii la persoanele în vârstă.

Care sunt beneficiile consumului regulat de fistic? /sursă foto: Pixabay

Concluziile acestei cercetări sunt oportune, deoarece, potrivit unui sondaj național realizat de American Foundation for the Blind, americanii se tem mai mult de pierderea vederii decât de alte probleme grave de sănătate.

„Luteina este un antioxidant care acționează ca o pereche de ochelari de soare pentru ochi. Prin simpla incorporare a unei mâini de fistic în dieta dvs., puteți îmbunătăți aportul de luteină, care este crucială pentru protejarea ochilor”, explică dr. Scott, pentru americanpistachios.org.

Alte beneficii ale fistucului

Ea a adăugă că luteina este absorbită selectiv în retină și ajută la filtrarea luminii albastre dăunătoare provenite de la ecranele computerelor și de la soare, putând contribui la reducerea leziunilor la nivelul părților delicate ale ochiului. Fisticul reprezintă o sursă de grăsimi sănătoase, ceea ce poate face ca luteina din fistic să fie mai bine absorbită de organism.

Fisticul nu este benefic doar pentru ochi, ci conține și alți antioxidanți și compuși vegetali care pot contribui la îmbătrânirea sănătoasă, inclusiv la sănătatea creierului. La fel ca în retină, luteina se acumulează selectiv în creier, unde poate contribui la reducerea stresului oxidativ și a inflamației, observă dr. Elizabeth Johnson, co-cercetătoare în cadrul studiului. Acest lucru le face o alegere excelentă ca gustare pentru persoanele care doresc să-și îmbunătățească sănătatea și starea de bine generală.

Beneficiile pentru sănătate ale consumului de fistic pot apărea rapid. De exemplu, acest studiu a constatat că este nevoie de doar șase săptămâni de consum zilnic de fistic pentru a începe să se observe posibile beneficii pentru sănătatea ochilor.

„Adăugarea fisticului în dieta dvs. este o schimbare ușoară și simplă pe care o puteți face pentru sănătatea dvs.”, observă dr. Scott. „Nu este niciodată prea devreme să începeți să vă gândiți la ce puteți face pentru a susține îmbătrânirea sănătoasă”, adaugă dr. Scott.

