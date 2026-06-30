Medicul neurochirurg Leon Dănăilă a explicat importanța cititului zilnic pentru creierul uman. Cu fiecare literă parcursă, acest organ se regenerează și creează noi conexiuni – se stimulează neuroplasticitatea. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Ce se întâmplă în creier când citim

Prof. dr. Leon Dănăilă a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj pentru urmăritorii săi, pe care i-a încurajat să citească puțin în fiecare zi. Potrivit specialistului, este foarte important să ne punem mintea la treabă, să nu o lăsăm să „lâncezească”.

Creierul are nevoie de antrenament zilnic iar cititul este cel mai potrivit, susține specialistul. Acesta le-a spus românilor că, prin citit, stimulăm neuroplasticitatea – capacitatea creierului de a se regenera și de a forma noi conexiuni.

„Adesea, în liniștea biroului meu, înconjurat de cărți care mi-au fost tovarăși o viață întreagă, reflectez la cât de important este să nu lăsăm mintea să lâncezească. Creierul nostru este un univers în continuă mișcare, iar lectura reprezintă, probabil, cea mai înaltă formă de respect pe care o putem arăta propriei noastre condiții umane. Cititul nu este doar o metodă de a ne petrece timpul, ci este un veritabil tratament pentru celula nervoasă. Prin studiu, noi stimulăm neuroplasticitatea – acea capacitate uimitoare a creierului de a se regenera și de a crea noi conexiuni”, susține medicul neurochirurg Leon Dănăilă.

Ce duce la degradarea creierului

Medicul și-a continuat postarea, spunându-le românilor să citească în fiecare zi câteva pagini. Acesta spune că este un mod bun prin care putem împiedica degradarea creierului. Leon Dănăilă susține că nu contează vârsta pe care o ai, că cititul este o activitate benefică pentru creier indiferent de etatea la care se începe.

În continuare, profesorul a enumerat și beneficiile pentru creier ale acestei activități: rămânem lucizi, scade stresul, ne menținem tineri, ținem la distanță uitarea și ne echilibrăm.

„Eu am spus mereu: un creier care nu mai este pus la treabă este un creier care începe să se degradeze. Vă îndemn să nu treceți nicio zi fără să parcurgeți măcar câteva pagini. Nu contează vârsta, contează dorința de a rămâne lucizi și utili societății. Lectura ne oferă echilibru, ne scade stresul și ne menține spiritul tânăr, protejându-ne de negura uitării. Mi-aș dori ca experiența mea, adunată în paginile volumelor pe care le-am scris, să ajungă la câți mai mulți dintre dumneavoastră. Vă doresc tuturor claritate mentală și multă sănătate!”, a concluzionat specialistul.

Dr. Leon Dănăilă, despre suflet și moarte

În urmă cu câteva luni, medicul neurochirurg a fost invitat în cadrul podcast-ului ALTCEVA, realizat de jurnalistul Adrian Artene, unde a vorbit despre sănătatea creierului, dar și despre ce anume are el nevoie ca să ne fie „bun prieten”. Dă play episodului de mai jos pentru a afla mai multe despre misterele și complexitatea creierului uman.

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