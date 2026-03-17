Ce se întâmplă pe 20 martie, la ora 16:46? Cum vom fi afectați cu toții de această schimbare

De: Denisa Crăciun 17/03/2026 | 21:27
Echinocțiu primăvară/Sursa:pexels

În câteva zile, pe 20 martie va avea loc un fenomen astronomic important. Acesta are loc în fiecare an, iar efectele se văd imediat. Schimbarea care va avea loc pe întreg globul ne va afecta pe toți. 

Deși din punct de vedere calendaristic este deja primăvară, astronomic vorbind mai avem câteva zile până când oficial vom marca începutul acestui anotimp. Pe data de 20 martie, va avea loc echinocțiul de primăvară.

Echinocțiul este un fenomen astronomic care se desfășoară în fiecare an și sugerează începerea unui nou anotimp. Din această dată, ziua va crește progresiv în fiecare zi cu câte două minute, iar noaptea va deveni mai scurtă. Acest fapt are efecte și asupra noastră.

Ce este echinocțiul de primăvară

Fenomenul astronomic are loc în fiecare an. În data de 20 martie, ziua va fi egală cu noaptea, iar apoi vom observa cum ziua va deveni din ce în ce mai lungă și noaptea mai scurtă. Cuvântul „echinocţiu” derivă din cuvântul francez „équinoxe”, care, la rândul lui, provine din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus” – „egal” şi „nox”, „noctis” – „noapte”. Acest lucru este posibil deoarece Soarele traversează ecuatorul și trece din emisfera australă la cea boreală. Atunci când Soarele se află în acest punct, mișcarea diurnei în lungul ecuatorului crește, iar asta determină ca la data de 20 martie, ziua să fie egală cu noaptea.

Latitudinea țării noastre este de 45°, iar din acest motiv putem spune că acest număr reprezintă și valoarea medie a înălțimii Soarelui deasupra orizontului. Tot atunci, Soarele răsare în punctul cardinal est și va apune la cardinalul vest. De la această dată, durata zilei va crește progresiv, iar cea a nopții va scădea, până la data de 21 iunie, atunci când va avea loc solstițiul de vară și ziua va fi mai lungă decât noaptea.

Aceste lucruri se întâmplă doar dacă ne referim la partea nordică a Terrei. Dacă vorbim de partea sudică, trebuie să privim fix invers. Asta presupune că în acele zone nu va fi marcată primăvara, ci va fi marcată începerea toamnei astronomice. De asemenea, în emisfera nordică, începe lunga zi polară, iar în cea sudică, noaptea polară. Acestea durează câte 6 luni fiecare.

VEZI ȘI: Echinocțiul de primăvară 2026. Ce trebuie să faci în această zi ca să atragi banii în viața ta

Trei zodii intră într-o perioadă decisivă după echinocțiul de primăvară. Urmează două luni și jumătate de schimbări

Iți recomandăm
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Știri
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă
Știri
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului.…
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde...
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
Gandul.ro
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Adevarul
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump este furios și pe Macron, pe Starmer și pe Kent
Mediafax
„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump...
Parteneri
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți la medic”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
Click.ro
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un...
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea...
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
Digi24
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta...
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett...
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar putea fi cazați în paradis
Gandul.ro
O destinație turistică celebră poate deveni Insula Diavolului. Sute de mafioți, criminali și teroriști ar...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Zodia care începe primăvara cu probleme serioase de sănătate. Nativul lovit de ghinion
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. ...
Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă
Ilan Laufer, pus la zid după ce a fost accidentat de o mașină: ”E ilegal să traversezi pe trecerea ...
Ilan Laufer, pus la zid după ce a fost accidentat de o mașină: ”E ilegal să traversezi pe trecerea de pietoni pe trotinetă”
O nouă înșelătorie telefonică face zilnic victime. De ce nu e bine să răspundeți la aceste apeluri
O nouă înșelătorie telefonică face zilnic victime. De ce nu e bine să răspundeți la aceste apeluri
Cătălin Vișănescu a combinat-o pe fosta cumnată a lui Betty Salam. Nu a căutat prea departe după ...
Cătălin Vișănescu a combinat-o pe fosta cumnată a lui Betty Salam. Nu a căutat prea departe după divorț
Luvrul surprinde lumea modei: „Mona Lisa” apare pe o rochie realizată din puzzle
Luvrul surprinde lumea modei: „Mona Lisa” apare pe o rochie realizată din puzzle
Vezi toate știrile