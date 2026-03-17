Ce se întâmplă pe 20 martie, la ora 16:46? Cum vom fi afectați cu toții de această schimbare

În câteva zile, pe 20 martie va avea loc un fenomen astronomic important. Acesta are loc în fiecare an, iar efectele se văd imediat. Schimbarea care va avea loc pe întreg globul ne va afecta pe toți.

Deși din punct de vedere calendaristic este deja primăvară, astronomic vorbind mai avem câteva zile până când oficial vom marca începutul acestui anotimp. Pe data de 20 martie, va avea loc echinocțiul de primăvară.

Echinocțiul este un fenomen astronomic care se desfășoară în fiecare an și sugerează începerea unui nou anotimp. Din această dată, ziua va crește progresiv în fiecare zi cu câte două minute, iar noaptea va deveni mai scurtă. Acest fapt are efecte și asupra noastră.

Ce este echinocțiul de primăvară

Fenomenul astronomic are loc în fiecare an. În data de 20 martie, ziua va fi egală cu noaptea, iar apoi vom observa cum ziua va deveni din ce în ce mai lungă și noaptea mai scurtă. Cuvântul „echinocţiu” derivă din cuvântul francez „équinoxe”, care, la rândul lui, provine din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus” – „egal” şi „nox”, „noctis” – „noapte”. Acest lucru este posibil deoarece Soarele traversează ecuatorul și trece din emisfera australă la cea boreală. Atunci când Soarele se află în acest punct, mișcarea diurnei în lungul ecuatorului crește, iar asta determină ca la data de 20 martie, ziua să fie egală cu noaptea.

Latitudinea țării noastre este de 45°, iar din acest motiv putem spune că acest număr reprezintă și valoarea medie a înălțimii Soarelui deasupra orizontului. Tot atunci, Soarele răsare în punctul cardinal est și va apune la cardinalul vest. De la această dată, durata zilei va crește progresiv, iar cea a nopții va scădea, până la data de 21 iunie, atunci când va avea loc solstițiul de vară și ziua va fi mai lungă decât noaptea.

Aceste lucruri se întâmplă doar dacă ne referim la partea nordică a Terrei. Dacă vorbim de partea sudică, trebuie să privim fix invers. Asta presupune că în acele zone nu va fi marcată primăvara, ci va fi marcată începerea toamnei astronomice. De asemenea, în emisfera nordică, începe lunga zi polară, iar în cea sudică, noaptea polară. Acestea durează câte 6 luni fiecare.

