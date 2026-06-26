Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer. Artista a luat o decizie neașteptată

Mirabela Dauer a readus în atenția publicului aspecte mai puțin cunoscute din viața sa personală, abordând teme sensibile precum locuința în care trăiește, moștenirea pe care intenționează să o lase în urmă și modul în care privește unul dintre cele mai dificile subiecte din existența oricărui om, sfârșitul vieții. Artista a oferit o perspectivă sinceră asupra prezentului său, dezvăluind că experiențele din ultimii ani i-au schimbat complet felul în care privește lucrurile materiale și relațiile dintre oameni.

Deși locuiește într-o casă apreciată pentru spațiul exterior generos și grădina care o înconjoară, interpreta nu mai simte aceeași legătură emoțională cu locul pe care îl numește acum „acasă”. Potrivit acesteia, adevărata locuință de suflet a rămas cea în care a trăit în trecut, iar mutarea într-o nouă casă a fost însoțită de speranța că va găsi liniștea și apropierea unor oameni pe care îi considera familie. În timp, realitatea s-a dovedit însă diferită de așteptările sale.

Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer

Din acest motiv, artista susține că nu acordă o importanță deosebită valorii materiale a proprietății și nici nu și-a făcut planuri privind persoana care ar urma să o moștenească. În viziunea sa, bunurile nu reprezintă cea mai importantă moștenire pe care o poate lăsa în urmă, iar atașamentul față de casă s-a diminuat odată cu experiențele personale care i-au marcat viața.

„Am o curticică frumoasă, nu casa contează, curticica aia face toți banii. Nu o să las casa nimănui. Să o ia cine vrea. Nu o iubesc, am iubit casa dinainte. Aici am venit după sufletul meu, am crezut că mi-am găsit familia iubită și nu a fost”, a spus Mirabela Dauer.

Subiectul moștenirii a fost completat de o altă temă delicată, cea a locului de veci. Mirabela Dauer a explicat că, în urmă cu mai mulți ani, a beneficiat de atribuirea unui astfel de loc în urma unui context legat de un proces în care a avut calitatea de martor. Artista consideră că acel drept îi aparține în continuare, deși recunoaște că nu s-a preocupat să verifice situația în ultimul timp. Vedeta a mărturisit că moștenirea va fi lăsat la cine o va înmormânta.

„Locul de veci cică îl mai am. Am fost în proces ca martor al domnului general Zisu, pe care îl ador. Ce mare lucru mi-a dat? Un loc de veci. Nu merită Mirabela Dauer un loc de veci? De-aia m-am dus martor. I-am luat apărarea în fața procurorului. Cred că îl mai am, nu m-am dus să-l vizitez. Probabil cineva mă va îngropa și pe mine și m-o duce undeva. Eu nu sunt supărată pe Dumnezeu. M-a încercat să vadă dacă mă dezic de el”, a mai spus Mirabela Dauer.

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MIRABELA DAUER, CONFESIUNI DUREROASE DESPRE FOSTUL SOȚ. EPISODUL CARE I-A MARCAT VIAȚA