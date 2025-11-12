Ce spunea Horia Moculescu despre moarte? ”Mi-e groaznic de frică de durere”

Este doliu în România! Celebrul compozitor Horia Moculescu s-a stins din viață. Acesta a murit pe patul de spital, la vârsta de 88 de ani. În urmă cu ceva timp, artistul mărturisea că nu se teme de moarte și avea și un motiv întemeiat pentru care nu își făcea griji. A mărturisit totul în cadrul unui interviu cu Dan Negru.

Astăzi, 12 noiembrie 2025, Horia Moculescu a murit la 88 de ani. Era internat la Institutul Matei Balș din data de 5 noiembrie, în secția de Terapie Intensivă. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către fiica sa.

Ce spunea Horia Moculescu despre moarte?

Decesul artistului a adus multă durere, iar acum familia și colegii de breaslă îl plâng. Printre primele persoane care au reacționat la vestea tragică s-a numărat și Dan Negru. Acesta a postat în mediul online câteva cuvinte despre regretatul artist, dar și un interviu în care acesta vorbea despre moarte.

„Horia a fost unul dintre primii mei șefi la TVR. A murit azi… Am vorbit de multe ori cu el, în viața asta, despre moarte. De la Horia și de la Vadim Tudor am învățat multe despre „dincolo”. Vom muri și vom vedea! Cândva l-am întrebat pe Mocu dacă îi e frică de moarte”, a scris Dan Negru, în mediul online.

În interviul pe care l-a avut în urmă cu ceva timp cu Horia Moculescu, Dan Negru îl întreabă deschis dacă îi este frică de moarte. Ei bine, răspunsul compozitorului a fost un „NU” categoric.

„Nu, deloc (n.r. nu îi e frică de moarte)! De un singur lucru îmi e frică, de durere. Îmi e groaznică frică de suferință și de durere. Eu am o boală pulmonară, asta este, mi-am asumat-o când fumam și știam că spre așa ceva ajung la bătrâneți înaintate, îi și mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns și la aceasta bătrânețe înaintată actuală. Discutam și că moartea în cazul acestei lipse de oxigen e ori AVC, ori infarct ori sufocare. Prefer infarctul pentru că nu suferă nimeni după tine, ești tu acolo și nu mori sufocat”, spunea celebrul pianist.

De asemenea, Horia Moculescu mai mărturisea și faptul că va ajunge în fața lui Dumnezeu curat, fără să fi făcut niciun rău, îl face să nu aibă nicio teamă în fața morții.

„Să îți spun de ce nu îmi e frică de moarte? Pentru că unul dintre principiile mele care m-au călăuzit de-a lungul a 60 de ani de viață conștientă a fost certitudinea că voi ajunge în fața lui Dumnezeu fără să fi comis vreodată un rău voluntar”, mai spunea fostul artist.

