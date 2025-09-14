Acasă » Știri » Ce trebuie să pui în portofel de Ziua Crucii. E MUSAI ca să ai parte de belșug și bogăție

De: Irina Rasoveanu 14/09/2025 | 15:27
Ce trebuie să ții în portofel de Ziua Crucii?/ Sursa foto: Pixabay

Data de 14 septembrie marchează două evenimente importante pentru creștinii ortodocși, care amintesc de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota. Astfel, în fiecare an, în această zi, este sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii sau Ziua Crucii. De-a lungul timpului, au luat naștere mai multe tradiții și superstiții pe care credincioșii le respectă. Una dintre ele spune că poți avea parte de belșug dacă pui câteva obiecte simple în portofel. Află, în articol, despre ce e vorba!

Data de 14 septembrie marchează descoperirea crucii pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit și înălțarea acesteia în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în 334, dar și aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni, în anul 629. Tot atunci, a fost depusă cu mare fast la biserica Sfântului Mormânt. De asemenea, sărbătoarea indică sfârşitul verii şi începutul toamnei.

Ce trebuie să pui în portofel de Ziua Crucii pentru belșug și bogăție

În tradiția populară, există mai multe obiceiuri și superstiții legate de Înălțarea Sfintei Cruci. Spre exemplu, mulți credincioși sfințesc monede în această zi și le țin mereu în portofel, alături de o cruciuliță. Se spune că astfel vor atrage norocul și belșugul în viața lor, mai ales la locul de muncă.

O altă tradiție importantă este legată de strângerea plantelor medicinale, precum boz, micşunele, mătrăgună sau năvalnic. Acestea sunt duse la biserică, împreună cu buchete de flori şi busuioc, pentru a fi puse în jurul crucii şi a fi sfinţite.

Ulterior, oamenii păstrează plantele respective în casă, lângă icoane sau în alte locuri ferite. Se spune că acestea pot fi folosite pentru vindecarea unor boli. Busuiocul poate fi pus în vasele de apă ale păsărilor pentru a le feri de boli sau în streşinile caselor, ferindu-le de rele, mai ales de trăsnete.

Este important de precizat și ce nu este bine să faceți de Înălțarea Sfintei Cruci. Tradiția spune că nu trebuie să mâncați usturoi, nuci, prune și pește. Interzicerea nucilor are legătură cu miezul lor, care arată precum o cruce. Mai mult decât atât, credincioșii se odihnesc în această zi. Munca nu este permisă pentru că poate atrage primejdii.

Data de 14 septembrie se mai numește și Ziua Şarpelui. O superstiție legată de acest aspect spune că șerpii se strâng mai mulți la un loc, înainte de a se retrage pentru hibernare, se încolăcesc şi produc o mărgică numită „piatra nestemată”. Cei care o găsesc o pot folosit pentru vindecarea tuturor bolilor.

Citește și: Cea mai puternică rugăciune de Înălțarea Sfintei Cruci. Rostește aceste cuvinte azi, 14 septembrie 2025, și vei scăpa de necazuri!

×