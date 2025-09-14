Acasă » Știri » Cea mai puternică rugăciune de Înălțarea Sfintei Cruci. Rostește aceste cuvinte azi, 14 septembrie 2025, și vei scăpa de necazuri!

Cea mai puternică rugăciune de Înălțarea Sfintei Cruci. Rostește aceste cuvinte azi, 14 septembrie 2025, și vei scăpa de necazuri!

De: Irina Rasoveanu 14/09/2025 | 11:04
Cea mai puternică rugăciune de Înălțarea Sfintei Cruci. Rostește aceste cuvinte azi, 14 septembrie 2025, și vei scăpa de necazuri!
Rugăciune de Ziua Crucii/ Sursa foto: Pexels

În fiecare an, în data de 14 septembrie, este sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii sau Ziua Crucii, un moment care aminteşte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota. Sărbătoarea este una cu îndemnătate puternică pentru creștinii ortodocși. Vezi, în articol, care este cea mai puternică rugăciune pentru această zi!

Data de 14 septembrie este una importantă pentru creștinii ortodocși, fiind sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii sau Ziua Crucii. Această zi marchează descoperirea crucii pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit și înălțarea acesteia în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în 334, dar și aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni, în anul 629. De asemenea, sărbătoarea indică sfârşitul verii şi începutul toamnei.

Care este cea mai puternică rugăciune de Înălţarea Sfintei Cruci

Pentru creștini ortodocși, Înălţarea Sfintei Cruci este o sărbătoare importantă cu o puternică încărcătură spirituală. Pe lângă obiceiurile și tradițiile pe care mulți le respectă cu sfințenie, oamenii caută să se apropie de Dumnezeu.

De Ziua Crucii, credincioșii pot rosti o rugăciune puternică, specială pentru această sărbătoare. Se spune că are o putere mare și poate îndepărta relele din calea celor care o citesc. Iată despre ce rugăciune este vorba!

Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața fiecărei zodii în parte
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața...
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care poza în bogătaș
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul...

„Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta, întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai primit moarte pe Cruce pentru păcatele noastre, că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fărădelegile noastre cele rele.

De aceea, ne rugăm bunătății Tale celei nemărginite să ne faci și pe noi părtași sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni și morții Tale celei de viață făcătoare, pentru ca să ne învrednicim, prin darul Tău, să câștigăm și noi asemenea Ție, pentru dragostea Ta, precum Tu, Cel Milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, întărindu-ne pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulțumitorii evrei.

Și ne înviază simțirile noastre cele sufletești, ca să cunoaștem moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut și zidirile cele neînsuflețite, care s-au mișcat la răstignirea Ta, cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios și, rugându-Ți-se, l-ai primit în Rai. De aceea întărește-ne, Doamne, ca să putem ridica cu bucurie, de astăzi înainte, Crucea Ta cu deplină pocăință. Întristarea morții Tale să o simțim, precum au simțit-o Preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi și mironosițele femei.

Dă-ne, Doamne, și nouă, darul Tău, precum ai dat atunci tâlharului celui rău, și iartă păcatele noastre pentru sfintele Tale Patimi, și ne primește prin pocăință împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce ne ești. Asemenea fă cu toți creștinii, vii și morți, precum se roagă Ție, în toate zilele, Sfânta Biserică și le iartă lor toate păcatele și-i învrednicește pe ei de Împărăția Ta ca să vadă lumina Ta și să mărească slava Ta. Ne închinăm Crucii Tale, Hristoase, și zicem către dânsa: mărire ei pentru dragostea Ta.

Bucură-te, Preacinstită Cruce a lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus țintuit. Bucură-te, pom preamărit, pentru că Tu ai ținut Rodul vieții Ce ne-a mântuit din moartea păcatului. Bucură-te, toiagul cel tare care ai sfărâmat ușile iadului. Bucură-te, cheia împărătească ce ai deschis ușa Raiului. Ne bucurăm și noi pentru că vedem pe vrăjmașii Tăi surpați jos, iar pe prietenii Tăi împărățind în ceruri, pe vrăjmașii Tăi biruiți de puterea Ta, iar pe creștinii ce Ți se închină, înarmați cu puterea Ta.

O, Răstignitul meu Hristoase, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri și câtă necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de adevărată răbdare! De aceea, cum putem noi să fugim de Cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să ne pară grele chinurile, văzând pe Stăpânul nostru că le iubește și le cere și le socotește Lui de mare cinste?

Rușine ne este, cu adevărat, de ne vom întrista de relele ce ne pricinuiesc oamenii sau de ispitele ce ni le aduc diavolii, trupul și gândurile noastre cele rele, sau pentru sărăcia și bolile ce ne vin din voia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, deoarece acestea toate le trimite pentru ca să ne apropie mai mult de El, pentru ca să-L slăvim și să ne pedepsim în această viață pentru binele nostru, pentru ca să ne odihnim cu mai multă mărire întru Împărăția Lui cea veșnică.

Și, de vreme ce este așa, înmulțește-ne, Doamne, ostenelile, ispitele și durerile, dar să ne înmulțești împreună și să ne prisosești și răbdarea și puterea, ca să putem răbda toate câte ni s-ar întâmpla. Pentru că recunoaștem că suntem neputincioși de nu ne vei întări, orbi de nu ne vei lumina, legați de nu ne vei dezlega, fricoși de nu ne vei face îndrăzneți, răi de nu ne vei preface în buni, pierduți de nu ne vei ierta, robi de nu ne vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca Ta putere și cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia ne închinăm și o mărim, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Citește și: Gigi Becali, amendat după ce a început să ridice o biserică lângă Lacul Techirghiol. Prima reacție a latifundiarului din Pipera

Tags:
Iți recomandăm
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ”A fost un moft, nu o necesitate”
Știri
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ”A fost…
Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica. Le-au umplut de bani pe dansatoarele din buric: ”Pentru voi fac toate astea”
Știri
Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica. Le-au umplut de bani pe dansatoarele…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața fiecărei zodii în parte
Gandul.ro
Echinocțiul de toamnă 2025. Ce schimbări aduce și cum se resimt în viața...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu...
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a vrăjit și pe Shakespeare
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său...
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Click.ro
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Digi 24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia,...
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele obstacole din calea moștenirii sale pentru China
Digi24
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Filmul măcelului din Craiova. De la ce ar fi pornit bătaia mortală. Martorii fac declarații șocante: „Este plin de sânge”
kanald.ro
Filmul măcelului din Craiova. De la ce ar fi pornit bătaia mortală. Martorii fac declarații...
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
kfetele.ro
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident...
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
WOWBiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia...
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
Descopera.ro
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Care este mâncarea preferată Simonei Halep. Deși e milionară și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc tradițional ocupă locul 1 în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată Simonei Halep. Deși e milionară și a mâncat la cele mai...
Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma plătită de fostul şef de la Dinamo e una uriașă
Fanatik.ro
Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma...
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Obligatoriu pentru românii care au garaj în curte. Au nevoie de acest act de la primărie. Legea îi obligă
Capital.ro
Obligatoriu pentru românii care au garaj în curte. Au nevoie de acest act de la...
Elena Udrea își reface viața, la două luni de la eliberare
evz.ro
Elena Udrea își reface viața, la două luni de la eliberare
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care poza în bogătaș
Gandul.ro
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care...
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
as.ro
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Autoritățile, în alertă maximă ! Un crocodil viu, găsit în mare. Turiștii au fugit țipând. Ce s-a întâmplat pe plajă a șocat martorii
radioimpuls.ro
Autoritățile, în alertă maximă ! Un crocodil viu, găsit în mare. Turiștii au fugit țipând....
Cine este și cum arată soția lui Mirel Rădoi. Viviana este o prezență extrem de discretă în spațiul public
Fanatik.ro
Cine este și cum arată soția lui Mirel Rădoi. Viviana este o prezență extrem de...
Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce face acum, la 44 de ani a ajuns de nerecunoscut
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce face acum,...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ...
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ”A fost un moft, nu o necesitate”
Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica. Le-au umplut de bani pe dansatoarele ...
Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica. Le-au umplut de bani pe dansatoarele din buric: ”Pentru voi fac toate astea”
Ce sumă uriașă plătesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva pentru școala privată a băiețelului ...
Ce sumă uriașă plătesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva pentru școala privată a băiețelului lor. Unde învață Alexandru
Monica Gabor, mesaj public pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima ...
Monica Gabor, mesaj public pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Ispita Teodora îl pune din nou la zid pe Marian Grozavu. A răbufnit după finala Insula Iubirii: ”M-am ...
Ispita Teodora îl pune din nou la zid pe Marian Grozavu. A răbufnit după finala Insula Iubirii: ”M-am simțit folosită. A vrut să-și promoveze businessul”
După 4 ani, o mireasă a aflat cine era intrusul de la nunta ei. Bărbatul apărea în toate pozele: ...
După 4 ani, o mireasă a aflat cine era intrusul de la nunta ei. Bărbatul apărea în toate pozele: ”Nu mă pot opri din râs”
Vezi toate știrile
×