Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut anunțul

De: Denisa Iordache 13/01/2026 | 10:22
Cătălin Măruță a transmis primul mesaj, după despărțirea confirmată de Pro TV. Prezentatorul TV a spus deja ce va urma să facă după ce termină colaborarea cu emisiunea care l-a consacrat. Toate detaliile în articol.

Vestea momentului a șocat România, iar Cătălin Măruță a oferit prima declarație, după ce Aleksandras Cesnavicius, șeful Pro Tv, a confirmat ruptura care s-a petrecut între trust și prezentator.

Măruță a mărturisit că emisiunea a însemnat foarte mult pentru el și va reprezenta întotdeauna un capitol important din viața lui. Acum, jurnalistul vrea să se axeze pe dezvoltarea lui în mediul online, acolo unde va avea mai multe proiecte pe viitor.

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a declarat Cătălin Măruţă.

După 18 ani de difuzare neîntreruptă, telespectatorii care au urmărit zilnic emisiunea nu se vor mai bucura de prezența lui Cătălin Măruță pe micile ecrane, în această formulă. Dispariția show-ului din grila PRO TV ar marca o schimbare majoră pentru publicul fidel, care a fost obișnuit timp de aproape două decenii cu apariția constantă a prezentatorului în intervalul dedicat divertismentului de zi.

