Ce voce avea Alexandra Stan la 15 ani, la debutul ei la TV. A fost invitată într-un show de la Antena 1

De: Irina Vlad 22/03/2026 | 10:27
Dacă acum nu ar mai fi prea multe de zis despre Alexandra Stan, puțini își aduc aminte cum au arătat începuturile carierei sale. Artista a debutat la TV când avea doar 15 ani, într-o emisiune de la Antena 1. Noi avem imagini rare cu ea din 2004, de pe vremea când făcea primii pași în industria muzicală. 

Înainte de a deveni un artist internațional, Alexandra Stan era doar o adolescentă timidă și cu aspirații mari. A cochetat cu muzica încă de la o vârstă fragedă, participând la numeroase concursuri, inclusiv la una dintre edițiile Festivalului de Muzică Ușoară din Mamaia. Prima interacțiune la TV a avut-o la doar 15 ani, atunci când a urcat pe scena emisiunii „Hi-Q noi 2” de la Antena 1, fără să știe că acesta va fi doar începutul unei cariere spectaculoase.

Cum arăta Alexandra Stan la 15 ani

Timidă, însă cu o încredere debordantă în propriul talent, debutul Alexandrei Stan pe sticlă a fost marcat de emoții și sensibilitate. Adolescenta a urcat pe scenă și a interpretat o piesă destul de grea pentru un novice, o melodie din repertoriul Paulei Seling, reușind să atragă atenția prin naturalețe, naivitate și vocea caldă.

Încet, dar sigur, ani mai târziu, adolescenta de 15 ani avea să se transforme într-un fenomen al muzicii românești. În anul 2009, Alexandra Stan a lansat primul său single „Lollipop”, care a întâmpinat un real succes în România.

Prima reușită notabilă a fost lansarea hitului „Mr. Saxobeat”, în 2010, care a propulsat-o pe Alexandra Stan direct în topurile muzicii internaționale. Piesa a devenit un succes la nivel global, ocupând primul loc în „Romanian Top 100” timp de 8 săptămâni.

De asemenea, piesa a ajuns pe prima poziție în țări precum Danemarca, Italia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Austria, Germania și Elveția. Au urmat cereri pentru a urca pe marile scene ale lumii, colaborări cu artiști de renume și o prezență constantă la radio, TV și media.

