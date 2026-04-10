Cea mai mare petrecere din lume, care a dus la căderea șahului Iranului. Nicolae și Elena Ceaușescu au fost prezenți

Conflictul dintre Iran, Israel și SUA domină astăzi scena internațională, însă relația dintre cele trei state nu a fost mereu una tensionată. La un moment dat, Iranul a fost chiar una dintre primele țări musulmane care au recunoscut statul Israel și a continuat să îi furnizeze petrol, inclusiv după Războiul de Șase Zile.

Picătura care a umplut paharul și a dus la Revoluția iraniană din 1979 a fost petrecerea opulentă dată în 1971 de Mohammad Reza Pahlavi și soția sa. Șahul a fost nevoit să plece în exil iar Iranul s-a transformat într-o republică islamică ostilă Occidentului și Israelului.

Cea mai mare petrecere din lume

Un moment mai puțin discutat, dar simbolic pentru această schimbare, a fost celebrarea fastuoasă organizată în 1971 la Persepolis, pentru a marca 2.500 de ani de existență a Imperiului Persan.

Șahul a invitat peste 60 de lideri mondiali și membri ai familiilor regale, transformând evenimentul într-un spectacol fără precedent. În mijlocul deșertului a fost construit un oraș de corturi luxoase, decorat cu grădini cu plante aduse din Franța și populate cu zeci de mii de păsări exotice.

Nicolae și Elena Ceaușescu au fost prezenți

În realitate, acest „oraș” era o adevărată demonstrație de opulență: 50 de suite luxoase, fiecare cu dormitoare, băi și saloane elegante, au fost ridicate în deșert folosind zeci de kilometri de mătase. Întregul complex era organizat pe bulevarde care porneau dintr-o piață centrală, ca într-o capitală imaginară construită doar pentru câteva zile.

Banchetul a durat șase ore și a inclus cinci feluri de mâncare servite pe mii de farfurii de colecție. Printre invitați s-au numărat personalități marcante precum Prințul Philip, Haile Selassie, dar și Nicolae și Elena Ceaușescu.

Evenimentul a inclus parade militare grandioase și spectacole multimedia, menite să arate puterea și ambițiile Iranului modern. Autoritățile au lansat și un documentar care prezintă ceremoniile fastuoase.

Lux dus la extrem în mijlocul deșertului

Dincolo de imaginea oficială, detaliile din culise arată dimensiunea reală a excesului. Pentru petrecere au fost aduse aproximativ 18 tone de mâncare din Franța, inclusiv carne, vânat și cantități impresionante de caviar.

Până și ingredientele simple, precum pătrunjelul sau arpagicul, au fost importate. Pentru gătirea și servirea mâncării au fost aduși bucătari și chelneri de la unul din cele mai scumpe restaurante de la acel moment, restaurantul Maxim’s din Paris.

Vinurile și băuturile au fost la fel de impresionante: șampanie veche de zeci de ani, coniacuri rare și mii de sticle de vinuri fine. Totul era testat înainte de servire, inclusiv pentru a evita eventuale tentative de otrăvire.

Clima din deșert a făcut și victime

Pentru atmosferă au fost aduse 50.000 de păsări cântătoare din Europa, însă acestea nu au rezistat climatului dur din deșert și au murit în doar câteva zile, un detaliu care avea să devină simbolic pentru artificialitatea întregului eveniment.

În același timp, diferențele de temperatură erau extreme: peste 40 de grade ziua și sub zero noaptea, în condiții greu de suportat chiar și pentru invitați.

Haos și tensiuni în culise

În spatele imaginii perfecte, au existat și momente tensionate. Cu doar o zi înainte de marele banchet, între echipele de organizare a izbucnit un conflict, iar unul dintre coordonatori a fost chiar agresat fizic și îndepărtat din organizare printr-un pretext fals.

Chiar și în timpul evenimentului au existat probleme logistice aparent banale, dar revelatoare: de exemplu, sistemul de preparare a cafelei nu putea face față numărului mare de invitați, fiind nevoie de improvizații.

După încheierea festivităților, cantități uriașe de mâncare au fost aruncate, în timp ce soldații aruncau sticle de vin la gunoi, o imagine care a accentuat și mai mult percepția de risipă.

Costurile uriașe au nemulțumit populația

Deși autoritățile au estimat costul total la aproximativ 17 milioane de dolari, mulți au considerat că suma cheltuită a fost mult mai mare, unele estimări ajungând la sute de milioane.

În același timp, peste jumătate din populația Iranului trăia în sărăcie, fără acces la resurse de bază precum apa potabilă.

Această discrepanță a alimentat nemulțumirea publică, iar pentru mulți iranieni fastul extravagant a devenit simbolul unei conduceri rupte de realitatea omului de rând.

Drumul către Revoluție

Nemulțumirea a crescut treptat, iar protestele au izbucnit în anii următori. Liderul religios Ruhollah Khomeini a criticat dur excesul și lipsa de moralitate a regimului.

În cele din urmă, șahul a fost forțat să părăsească țara, iar Khomeini a revenit din exil și a preluat puterea, transformând Iranul într-o republică islamică.

Impactul asupra prezentului

Revoluția din 1979 a schimbat radical direcția Iranului și a relațiilor sale internaționale, inclusiv a celor cu Israelul și Statele Unite.

Petrecerea de la Persepolis a rămas în memoria colectivă ca un simbol al excesului și al deconectării liderilor de la nevoile populației. Aceasta este adesea invocată ca un avertisment pentru regimurile care ignoră realitatea socială în favoarea grandorii și luxului.

Istoria arată că astfel de gesturi pot avea consecințe majore. De la Iranul anilor ’70 până la exemple contemporane, lecția rămâne aceeași: puterea politică este fragilă atunci când pierde legătura cu oamenii, iarz, mai devreme sau mai târziu, luxul nebunesc se decontează.

