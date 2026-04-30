Cea mai mare reducere de la Kaufland. Produsul costă doar 29.99 lei, începând de astăzi

Lanțul de magazine Kaufland vine cu noi surprize pentru clienți. Revista cu noile oferte a apărut pe site-ul oficial, iar reducerile sunt incredibile. Începând de astăzi, 30 aprilie 2026, Kaufland pune la dispoziție un produs iubit de români la un preț de neratat.

Kaufland este unul dintre cele mai apreciate și frecventate supermarketuri din România și nu numai. Săptămânal prezintă oferte pentru toate buzunarele. De această dată, cea mai mare reducere din catalog, de la finalul lunii aprilie, este un produs nelipsit din casa oricărui om. Astfel, clienții sunt așteptați din data de 30 aprilie să cumpere articolul la un preț mult mai avantajos și, de ce nu, să își facă stocul. În plus, există și alte produse cu un cost mai mic.

Produsul de la Kaufland cu reducere de până la 40%

Clienții fideli Kaufland ai magazinelor din toată țara au motive de bucurie. În fiecare săptămână, magazinul reînnoiește ofertele și le prezintă în revista online. Începând cu data de 30 aprilie, adică la finalul lunii, aceștia au pus la dispoziție noul catalog cu prețuri avantajoase oricărui buzunar. Un produs iubit de majoritatea oamenilor este acum redus cu până la 40%. Este vorba despre cafea măcinată Jacobs Krönung. Cantitatea articolului este de 500 de grame, iar după reducerea aplicată, costul final este de doar 29.99 lei. Prețul inițial al cafelei, adică atunci când este achiziționată în afara ofertei este de 49.99 lei. Un lucru important de menționat este că produsul este disponibil în stoc limitat.

De asemenea, pe lângă marea reducere pentru cafea, există și alte alimente la prețuri mult mai avantajoase. Mai mult, pregătirile sunt în toi pentru 1 Mai, așadar Kaufland pune la dispoziție produse perfecte pentru Ziua Muncii. Printre cele mai căutate în ultimele zile se numără faimoșii mici, care nu lipsesc niciodată în această zi, iar supermarketul vine cu o surpriză de proporții.

Ce alte produse mai sunt reduse la Kaufland

Reducerile sunt așteptate de români, mai ales de 1 Mai. De cele mai multe ori se încing grătarele și din acest motiv, Kaufland vine în ajutorul oamenilor. Noul catalog prezintă oferte speciale pentru această zi, iar vedeta zilei sunt micii, care au o reducere de 16%, astfel pentru o caserolă de 900 de grame, românii vor scoate din buzunar 12.99 lei. De asemenea, toată gama de muștar este redusă cu până la 25%. Pe de altă parte, 3 kilograme de cărbune costă 15.99 lei.

