Cea mai mare reducere din LIDL România. Alimentul costă astăzi doar 3.99 lei/kg

Lidl România surprinde din nou. Începând de joi, un produs esențial pentru români va avea cea mai mare reducere de până acum. După aplicarea reducerii va costa doar 3,99 lei/kg.

Lanțul de supermarketuri Lidl prezintă cumpărătorilor revista cu oferte. Ca de fiecare dată, magazinul vine cu o gamă largă de produse reduse. Începând de joi, 19 martie, și până duminică, 22 martie, Lidl aplică o reducere uriașă la făină. Alimentul va fi redus cu până la 33%, cea mai mare reducere de până acum la un astfel de produs important la casa omului. Cu toate acestea, supermarketul îi bucură pe români până la finalul acestei săptămâni, pentru că are oferte alese.

Cea mai mare reducere din LIDL

Lidl este unul dintre cele mai frecventate supermarketuri și asta pentru că în fiecare săptămână le oferă românilor ceea ce le place cel mai mult: reduceri. În catalog, pe lângă produsele pe care le putem găsi în magazine, ni se prezintă și ofertele actuale. De exemplu, începând de joi, 19 martie, și până duminică, 22 martie, Lidl acordă cea mai mare reducere. Băneasa făină albă tip 550 cu praf de copt la 1 kg, va costa doar 3,99 lei. Acest cost final vine în urma reducerii de 33% aplicate.

Nu doar făina este la un preț excelent. Mai multe produse au fost reduse semnificativ. Revista Lidl arată că fileul de ton este pe locul doi la reduceri. Cu o scădere de 23%, prețul final al acestui produs este de 6,89 lei. Pe locul trei, cu aceeași valoare de reducere, se află chipsurile, care au un preț de 4,29 lei. Maioneza este redusă cu 13%, dar cei care au aplicația Lidl vor beneficia de un discount de 24%. Din seria produselor limitate fac parte praf de cremă pentru cremșnit care costă 6,99 lei; foi de cremșnit în valoare de 8,99 lei și blat de tort care costă 14,99 lei.

Două tipuri de beri sunt și ele reduse, iar costul lor este de 2,59 lei, respectiv 2,29 lei. De asemenea, ciupercile feliate costă 4,49 lei, iar mazărea la conservă 2,99 lei. Biscuiții cu cremă de alune au un preț de 6,99 lei. Semințele negre sărate la 200 de grame costă 2,59 lei. O reducere semnificativă este și la rahat, care costă 11,99 lei la 500 de grame.

VEZI ȘI: Reducere de 39% pentru alimentul nelipsit de pe masa românilor, în LIDL. Se vinde cu doar 16.90 lei/kg

Cea mai mare reducere de la LIDL România. Produsul a fost ieftinit cu 41%