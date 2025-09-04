Acasă » Știri » Cea mai penibilă taxă plătită de un turist pe plajă! Ce i-a fost scris pe nota de plată

Cea mai penibilă taxă plătită de un turist pe plajă! Ce i-a fost scris pe nota de plată

De: Anca Chihaie 04/09/2025 | 08:57
Cea mai penibilă taxă plătită de un turist pe plajă! Ce i-a fost scris pe nota de plată
sursa: Profimedia

Un episod petrecut recent pe litoralul italian a stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce o turistă a relatat experiența avută într-un restaurant din Ostia, localitate aflată în apropierea Romei. Femeia s-a trezit cu o sumă suplimentară pe bonul fiscal pentru un gest obișnuit, pe care majoritatea oamenilor îl consideră banal: și-a conectat telefonul la o priză aflată pe terasa localului.

Costurile pentru închirierea unui șezlong sau a unei umbrele sunt considerate de mulți exagerate, iar restaurantele și terasele din zonă au fost criticate pentru adaosuri nejustificate. În această atmosferă de nemulțumire generală, introducerea unei taxe pentru un serviciu aparent minor, precum încărcarea telefonului, a alimentat percepția că litoralul italian devine tot mai inaccesibil.

Cea mai penibilă taxă plătită de un turist pe plajă!

Incidentul a avut loc la restaurantul Urbinati, situat pe faleza Toscanelli, o zonă intens frecventată de vizitatori pe timpul sezonului estival. După ce a încheiat masa, turista a observat că nota de plată conținea o rubrică specială denumită „încărcare”. Taxa, în valoare de 1 euro, a fost justificată de personal prin faptul că femeia și-ar fi alimentat telefonul mobil timp de mai bine de 30 de minute. Potrivit informațiilor apărute ulterior, tariful standard ar fi fost de 50 de cenți pentru jumătate de oră, însă pentru depășirea timpului a fost rotunjit la un euro.

Cazul a atras rapid atenția opiniei publice, mai ales datorită faptului că acest tip de tarif nu este menționat în mod vizibil la intrarea în restaurant și nici nu reprezintă o practică uzuală pe litoralul italian. În plus, situația a fost amplu discutată pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au relatat experiențe diferite în același local: unii susțin că nu au plătit niciodată pentru utilizarea unei prize, în timp ce alții au confirmat introducerea acestei taxe în ultimele luni.

Contextul economic oferă o explicație parțială pentru apariția unor astfel de măsuri. În ultimii ani, turiștii care aleg plajele din Ostia au reclamat constant creșterea prețurilor.

Situația nu este singulară pe litoralurile europene. Și în România, vara aceasta, a apărut un caz care a provocat un val de critici. Pe o porțiune de plajă situată între stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud a fost observat un afiș ce anunța introducerea unei taxe de 100 de lei pentru turiștii care își întind cearșaful direct pe nisip. Inițiativa a fost imediat catalogată drept abuzivă de mulți vizitatori și a devenit subiect de dezbateri aprinse în mediul online.

