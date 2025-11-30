Acasă » Știri » Cea mai scumpă pâine din lume. Cum au crezut doi români că dau lovitura vieții

Cea mai scumpă pâine din lume. Cum au crezut doi români că dau lovitura vieții

De: Irina Vlad 30/11/2025 | 17:37
Cea mai scumpă pâine din lume. Cum au crezut doi români că dau lovitura vieții

Ei bine, cea mai scumpă pâine din lume a devenit valoroasă datorită bijuteriilor și ceasurilor care au fost ascunse în ea. Mai exact, doi românii au crezut că vor trece neobservați după ar fi comis un jaf de zile mari. 

Românii au fost opriți și percheziționați  când se pregăteau să iasă din Elveția, la punctul de trecere St. Margrethen dintre Elveția și Austria. Cei doi se aflau într-o mașină cu numere de înmatriculare de Franța.

Cei doi români au ascuns bijuteriile într-o pâine

Hoții au încercat să scoată din țară bijuterii obținute dintr-un furt din Cantonul Zurich. Oficiul pentru Vămi și Securitatea Frontierelor (OFSFC) au descoperit că parte dintre bijuterii, ceasuri și o monedă de aur Vreneli au fost ascunse în compartimentul motorului și într-o pâine, împachetată cu o folie.

O parte dintre bijuteriile furate au fost ascunse într-o pâine/ sursă foto: BAGZ
O parte dintre bijuteriile furate au fost ascunse într-o pâine/ sursă foto: BAGZ

Cei doi români au fost arestați și predați poliției St. Gallen. Oficialii elvețieni urmează să verifice dacă bărbații au fost implicați direct în jaf sau erau intermediari. În vara acestui an, tot în Elveția, doi români au fost prinși la furat în Brienz, estul țării, într-o zonă evacuată din cauza alunecărilor de teren.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

 

Nu e banc! Ce cărau 2 români în portbagajul unui BMW, în Franța. N-au putut să explice de unde au așa ceva

Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul său

 

Tags:
Iți recomandăm
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
Știri
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă cicatrici”
Știri
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă cicatrici”
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere
Adevarul
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă ...
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă cicatrici”
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
Vezi toate știrile
×