Cea mai scumpă pâine din lume. Cum au crezut doi români că dau lovitura vieții

Ei bine, cea mai scumpă pâine din lume a devenit valoroasă datorită bijuteriilor și ceasurilor care au fost ascunse în ea. Mai exact, doi românii au crezut că vor trece neobservați după ar fi comis un jaf de zile mari.

Românii au fost opriți și percheziționați când se pregăteau să iasă din Elveția, la punctul de trecere St. Margrethen dintre Elveția și Austria. Cei doi se aflau într-o mașină cu numere de înmatriculare de Franța.

Cei doi români au ascuns bijuteriile într-o pâine

Hoții au încercat să scoată din țară bijuterii obținute dintr-un furt din Cantonul Zurich. Oficiul pentru Vămi și Securitatea Frontierelor (OFSFC) au descoperit că parte dintre bijuterii, ceasuri și o monedă de aur Vreneli au fost ascunse în compartimentul motorului și într-o pâine, împachetată cu o folie.

Cei doi români au fost arestați și predați poliției St. Gallen. Oficialii elvețieni urmează să verifice dacă bărbații au fost implicați direct în jaf sau erau intermediari. În vara acestui an, tot în Elveția, doi români au fost prinși la furat în Brienz, estul țării, într-o zonă evacuată din cauza alunecărilor de teren.

Nu e banc! Ce cărau 2 români în portbagajul unui BMW, în Franța. N-au putut să explice de unde au așa ceva

Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul său