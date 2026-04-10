De: Daniel Matei 10/04/2026 | 07:50
Sursa foto: Profimedia

Cea mai veche piatră cunoscută inscripționată cu cele zece porunci din Vechiul Testament a fost vândută pentru 5,04 milioane de dolari, de peste două ori mai mult decât estimarea maximă inițială.

Piatra, care datează de aproximativ 1.500 de ani, din perioada romano-bizantină târzie, a fost vândută după peste 10 minute de licitație „intensă”, potrivit unui comunicat al casei Sotheby’s din New York, care a organizat vânzarea. Cumpărătorul anonim intenționează să doneze artefactul unei instituții din Israel, se mai arată în comunicatul citat de CNN.

Piatra este un artefact remarcabil din lumea antică, însă a rămas uitată timp de sute de ani, notează sursa. Cu aproximativ 52 de kilograme și având o înălțime de circa 60 de centimetri, piatra a fost descoperită în 1913, în timpul unor lucrări de excavare pentru o nouă linie de cale ferată în partea de sud a teritoriului care astăzi este Israel.

Piatra a fost descoperită în apropierea siturilor unor sinagogi, moschei și biserici timpurii și era inscripționată cu cele 10 legi biblice în scriere paleo-ebraică. Cu toate acestea, importanța descoperirii nu a fost pe deplin apreciată, iar piatra a ajuns să fie folosită timp de trei decenii ca pavaj în fața unei case. Inscripția era orientată în sus, iar piatra a fost expusă la traficul intens de pietoni.

De ce este importantă piatra cu cele 10 porunci

Din fericire, importanța istorică a plăcii a fost recunoscută și protejată ulterior. Potrivit casei Sotheby’s, piatra a fost vândută unui cercetător în 1943. Această persoană neidentificată „a recunoscut-o ca un Decalog Samaritean important, care conține preceptele divine esențiale pentru multe credințe, unul care ar fi putut fi inițial expus într-o sinagogă sau într-o locuință privată”, se arată în comunicat.

Oriunde ar fi fost situată inițial piatra, locul respectiv a fost probabil distrus fie de invaziile romane din perioada 400–600 d.Hr., fie ca urmare a Cruciadelor de la sfârșitul secolului al XI-lea, a explicat casa Sotheby’s.

Într-un scurt clip video despre vânzare, casa de licitații descrie cele zece porunci din Cartea Exodului drept „piatra de temelie a legii și moralității” și „textul fondator al civilizației occidentale”.

Ce poruncă este înlocuită

Piatra conține 20 de linii de text, care urmează îndeaproape versetele din Biblie, comune atât tradițiilor iudaice, cât și celor creștine. Totuși, doar nouă dintre cele zece porunci din Exod sunt incluse, cea lipsă fiind: „Să nu iei numele Domnului în deșert”. În locul acesteia apare o nouă poruncă, cea de rugăciune pe Muntele Garizim.

„Această piatră remarcabilă nu este doar un artefact istoric de o importanță uriașă, ci și o legătură tangibilă cu credințele care au contribuit la formarea civilizației occidentale. A întâlni această piesă comună de patrimoniu cultural înseamnă a călători prin milenii și a te conecta cu culturi și credințe exprimate prin unul dintre cele mai vechi și durabile coduri morale ale umanității”, a transmis înainte de licitație Richard Austin, reprezentant al casei Sotheby’s.

Anul trecut, o Biblie ebraică veche de peste 1.000 de ani a fost vândută pentru 38,1 milioane de dolari la Sotheby’s în New York. Codexul Sassoon, datând de la sfârșitul secolului IX sau începutul secolului X, a fost descris drept „unul dintre cele mai importante și unice texte din istoria umanității.”

ANAF şi-a lansat site de licitaţii. Case, maşini de lux şi multe altele, sub preţul pieţei

ANAF a scos la vânzare un Ferrari de lux. De la ce preț începe licitația

Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie
De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur loc
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce. Preot: „Rememorăm această dramă”
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Tradiții în Vinerea Mare. Ce se face și ce nu. Până când se ține post negru
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Lumina albastră a telefonului nu afectează somnul. Ce recomandă experții
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață, prost administrată”
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce. Preot: „Rememorăm această dramă”
Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie
De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur ...
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ...
Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 5 = 6, mutând un singur băț
Cea mai mare petrecere din lume, care a dus la căderea șahului Iranului. Nicolae și Elena Ceaușescu ...
Motivul pentru care Aris apare doar în tricou la Survivor. A fost ironizat de Lucian că nu-și dă ...
