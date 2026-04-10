Cea mai veche piatră cunoscută inscripționată cu cele zece porunci din Vechiul Testament a fost vândută pentru 5,04 milioane de dolari, de peste două ori mai mult decât estimarea maximă inițială.

Piatra, care datează de aproximativ 1.500 de ani, din perioada romano-bizantină târzie, a fost vândută după peste 10 minute de licitație „intensă”, potrivit unui comunicat al casei Sotheby’s din New York, care a organizat vânzarea. Cumpărătorul anonim intenționează să doneze artefactul unei instituții din Israel, se mai arată în comunicatul citat de CNN.

Cea mai veche piatră gravată cu cele 10 porunci

Piatra este un artefact remarcabil din lumea antică, însă a rămas uitată timp de sute de ani, notează sursa. Cu aproximativ 52 de kilograme și având o înălțime de circa 60 de centimetri, piatra a fost descoperită în 1913, în timpul unor lucrări de excavare pentru o nouă linie de cale ferată în partea de sud a teritoriului care astăzi este Israel.

Piatra a fost descoperită în apropierea siturilor unor sinagogi, moschei și biserici timpurii și era inscripționată cu cele 10 legi biblice în scriere paleo-ebraică. Cu toate acestea, importanța descoperirii nu a fost pe deplin apreciată, iar piatra a ajuns să fie folosită timp de trei decenii ca pavaj în fața unei case. Inscripția era orientată în sus, iar piatra a fost expusă la traficul intens de pietoni.

De ce este importantă piatra cu cele 10 porunci

Din fericire, importanța istorică a plăcii a fost recunoscută și protejată ulterior. Potrivit casei Sotheby’s, piatra a fost vândută unui cercetător în 1943. Această persoană neidentificată „a recunoscut-o ca un Decalog Samaritean important, care conține preceptele divine esențiale pentru multe credințe, unul care ar fi putut fi inițial expus într-o sinagogă sau într-o locuință privată”, se arată în comunicat.

Oriunde ar fi fost situată inițial piatra, locul respectiv a fost probabil distrus fie de invaziile romane din perioada 400–600 d.Hr., fie ca urmare a Cruciadelor de la sfârșitul secolului al XI-lea, a explicat casa Sotheby’s.

Într-un scurt clip video despre vânzare, casa de licitații descrie cele zece porunci din Cartea Exodului drept „piatra de temelie a legii și moralității” și „textul fondator al civilizației occidentale”.

Ce poruncă este înlocuită

Piatra conține 20 de linii de text, care urmează îndeaproape versetele din Biblie, comune atât tradițiilor iudaice, cât și celor creștine. Totuși, doar nouă dintre cele zece porunci din Exod sunt incluse, cea lipsă fiind: „Să nu iei numele Domnului în deșert”. În locul acesteia apare o nouă poruncă, cea de rugăciune pe Muntele Garizim.

„Această piatră remarcabilă nu este doar un artefact istoric de o importanță uriașă, ci și o legătură tangibilă cu credințele care au contribuit la formarea civilizației occidentale. A întâlni această piesă comună de patrimoniu cultural înseamnă a călători prin milenii și a te conecta cu culturi și credințe exprimate prin unul dintre cele mai vechi și durabile coduri morale ale umanității”, a transmis înainte de licitație Richard Austin, reprezentant al casei Sotheby’s.

Anul trecut, o Biblie ebraică veche de peste 1.000 de ani a fost vândută pentru 38,1 milioane de dolari la Sotheby’s în New York. Codexul Sassoon, datând de la sfârșitul secolului IX sau începutul secolului X, a fost descris drept „unul dintre cele mai importante și unice texte din istoria umanității.”

