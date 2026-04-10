De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur loc

Despre Gabi Tamaș ai putea scrie o adevărată epopee. Una legată mai ales de toate scandalurile la care a luat parte. Noi nu vom scrie chiar o epopee, dar ne-am propus să ne amintim de toate scandalurile, cu căpăceală sau nu, în care a fost implicat concurentul de la Surivor 2026, acolo unde s-a bumbăcit cu Aris Eram, fiul Andreei Esca.

Incredibil este că, după această căpăceală, Gabi Tamaș a rămas în continuare în concurs, cel eliminat fiind juniorul Andreei Esca, Aris Eram. De la ce s-au luat? De la Boureanu, cel pe care Gabi Tamaș l-a salvat de la eliminare, folosind un totem de imunitate găsit pe insulă. Echipa pe care Tamaș o conduce, tribul Faimoșilor, ar fi hotărât pe ascuns să se descotorească de Boureanu și să îl trimită la duel, deși era accidentat.

Gabi Tamaș și Aris Eram, scandal la Survior

Tamaș nu a fost de acord și, probabil fiind prieteni de glume, l-a salvat cu totemul, apoi a „aranjat cărțile” ca la duel să meargă Bianca Giurcanu și Ceanu Zheng. Scandalul a explodat, acesta considerând că decizia de a o vota pe Bianca pentru a merge la duel face parte dintr-un plan mai amplu. Aris l-a acuzat pe Tamaș de planuri ascunse și control din umbră, provocându-l direct să își asume acțiunile.

Tamaș a respins toate acuzațiile, ba mai mult, a susținu că Aris este frustrat și că el însuși are o strategie și un plan ascuns. Schimbul de replici s-a ascuțit, trecându-se la jigniri directe de genul ”tâmpit” sau ”neasumat”. Totul s-a încheiat cu Tamaș bumbăcindu-l pe Eram departe de lumina camerelor, fiul Andreei Esca retrâgându-se din concurs. Despre tot acest conflict a scris aici CANCAN.RO.

Gabi Tamaș și Alex Bodi, la cuțite în 2025

În luna august a anului 2025, vară, cald, soare, vreme numai bună de mers seara la club să bei un șpriț, undeva pe Nordului. Așa aș face și eu, așa ați face și voi! Așa a făcut și Tamaș! Doar că puțini dintre noi ar face chiar ce a făcut Gabi!

S-a dus pe scenă, a luat un microfon și a început să cânte versuri jignitoare despre Alex Bodi, cel cu care Andrada, soția lui Dan Alexa, l-a înșelat pe acesta din urmă. Și cum prietenia apă nu se face, Gabi s-a gândit să îl umilească prin cântec și voie bună pe Bodi.

Bodyguarzii nu au apreciat talentul artistic al lui Tamaș și l-au tras de pe scenă. S-au împărțit și câteva scatoalce iar Gabi a fost dat afară. Dar, om cinstit, acesta s-a întors pentru a plăti nota. Doar că de la plata notei s-a ajuns din nou la bătaie cu bodyguarzii, iar Tamaș ar fi ieșit destul de șifonat.

Somnul pe preșul de la 1 este cel mai odihnitor

Ne întoarcem în timp, în anul 2013. Aflat sub contract cu West Browich Albion, Tamaș vine în România, unde își face de cap în stilul consacrat, bahic. Dimineața, nu știm de ce, ajunge în zona Bd. Iancu de Hunedoara, acolo unde sparge termopanul unei uși de la intrare într-un bloc, o agresează pe femeia de serviciu, apoi urcă până la etajul 1 al blocului și se culcă pe preșul din fața unei uși aleatorii.

Alertat de femeia de serviciu, administratorul cheamă poliția, care îl încătușează pe Tamaș și îl duc la Secția 1. Aici este încătușat din nou, Tamaș devenind agresiv și lovind birourile din încăpere. Rezultatul? Condamnare de 8 luni cu suspendare pentru disturbarea liniștii publice.

Despre ieșirile sale, Gabi Tamaș este foarte relaxat, după cum declara în fața lui Ovidiu Ioanițoaia:

„Ca să întărești organismul, mai trebuie să mai pierzi și o noapte, mai trebuie să bei și un șpriț. Dacă faci exces, atunci e o problemă. Dar excesul ăsta, despre care toată lumea a spus că l-am făcut eu… Eu pot să-i contrazic, eu nu l-am făcut. Dacă făceam exces, nu mai jucam. Nu poți spune că eu am făcut exces la băutură, că beau în fiecare zi de mă pun în patru labe, gen Paul Gascoigne sau alte legende ale fotbalului.”

Martie 2019: Tamaș iscă un scandal internațional

Pe când se afla la Hapoel Tel-Aviv, simpaticul aventurier, în ciuda efortului depus și al meciurilor bune din Liga Israeliană, performa la fel de bine și în afara terenului. Astfel, acesta este prins de poliție la volanul unui bolid, însoțit de două prezențe feminine. Totul bine până aici, dacă nu ar fi avut și o alcoolemie de 3 ori peste limita admisă. Viteza? Doar 205 km/h. Permisul suspendat direct.

Peste doar o lună și jumătate, în luna mai a aceluiași an, Gabi este invitat la o petrecere dată de un om de afaceri israelian. Și cum totul începe cu un pahar de apă plată, dar continuă cu șpriț, Tamaș s-a făcut din nou „fericit”. În astfel de stări îți vin idei geniale de obicei, ceea ce a pățit și Gabi. Astfel, acesta l-a sunat pe patronul echipei Hapoel, pe care l-a măscărit și l-a jignit în fel și chip.

Noroc că și a doua zi i-a venit o idee bună, Gabi Tamaș susținând că i-a fost pusă o pastilă de către un rău voitor, un drog în băutură, aceasta fiind cauza injuriilor telefonice din miez de noapte.

O dezvăluire din partea lui Bendeac

Biografia lui Tamaș nu este cunoscută cu adevărat în totalitate. Probabil că nici el însuși nu își mai amintește toate momentele. Dar, din când în când, diverse persoane mai dezvăluie din propriile amintiri diverse aventuri cu Gabi Tamaș.

Așa a făcut și Bendeac, cel care a povestit recent că a fost și el implicat într-o ceartă bahică cu Tamaș. S-au găsit într-un club, iar Tamaș, hoțoman, s-a dus direct la Bendeac în fața căruia a susținut că ei doi sunt rude și că trebuie să bea împreună niște shoturi, ca în familie. Zis și făcut! S-au comandat 10 shoturi, Bendeac susține că a băut doar două, restul le-a devorat Tamaș.

După devorare, Tamaș a avut o străfulgerare bruscă și și-a amintit subit că Bendeac l-a ironizat într-un sketch. La fel de brusc s-a dus și rudenia, Tamaș dându-și tricoul jos și provocându-l pe Bendeac la bătaie. Mihai, viteaz cum îl știm, s-a dezbrăcat și el, dar cei doi cocoși au fost despărțiti de bodyguarzi până să apuce să se caftească.

În loc de încheiere, vă lăsăm cu un nou citat din Tamaș, căci, întotdeauna este bine să lași omul să se apere singur, cum știe el mai bine.

„Eu beam tărie și vin, de toate. Le-am băut pe toate. Spirt nu cred că am băut, dar o să-l încerc. În discotecă, în Anglia, se bea șampanie, în Rusia se bea coniac sau vodcă… Și ce făceai? Beai cu ei, doar că nu se mediatiza chiar așa. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat. Nu știu dacă aș putea să fiu, pentru că v-am spus, nu știu dacă ajungeam aici, să joc în atâtea campionate. Răutatea asta pe care mi-am format-o e și datorită vieții pe care am avut-o până acum.”

