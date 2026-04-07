Dan Alexa intervine în scandalul de la Survivor. Ce spune antrenorul despre Gabi Tamaș, după ce l-a căpăcit pe fiul Andreei Esca: “A făcut-o cu un scop”

De: Delina Filip 07/04/2026 | 22:00
Dan Alexa intervine în scandalul de la Survivor. Ce spune antrenorul despre Gabi Tamaș, după ce l-a căpăcit pe fiul Andreei Esca: “A făcut-o cu un scop”
Gabi Tamaș și Aris Eram, cei doi Faimoși de la Survivor, au fost în centrul atenției în urma unui scandal care a zguduit toată Republica Dominicană. După ce fiul Andreei Esca l-a acuzat pe Gabi că ar fi încercat să influențeze voturile celorlalți participanți pentru a-l elimina din competiție, lucrurile au luat-o razna. S-ar fi iscat un scandal imens care s-a soldat cu plecarea lui Aris de la Survivor, destul de șifonat. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Dan Alexa, coechipierul lui Tamaș din Asia Express și cel alături de care a parcurs mii de kilometri, care a spus ce consideră el despre acest scandal, dar și despre reacția fotbalistului. 

Așa cum vă dezvăluiam în urmă cu o zi, nu doar Ceanu Zheng a plecat din competiție, ci și Aris Eram. Mezinul Andreei Esca a decis să părăsească Survivor în urma unui conflict aprins pe care l-a avut cu Gabi Tamaș. Tânărul l-a acuzat pe Tamaș că ar fi apelat la diverse tertipuri pentru a câștiga, iar în urma schimbului acid de replici și a tensiunilor dintre ei câștigătorul Asia Express l-a altoit pe Aris Eram, care a și plecat din Dominicană. Am stat de vorbă cu Dan Alexa care a oferit perspectiva sa asupra evenimentelor, după lunile petrecute alături de Tamaș în Asia.

Ce spune Dan Alexa despre coechipierul lui după conflictul cu Aris Eram: „La cum îl cunosc pe Gabi…”

Echipa formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș din cadrul emisiunii Asia Express a atras atenția prin energia și spiritul competitiv. Cei doi au combinat determinarea, ambiția și umorul pentru a face față provocărilor dificile din competiție. Între ei, de-a lungul timpului petrecut pe „Dumul Eroilor”, nu au existat deloc conflicte, dar asta și pentru că erau pe aceeași lungime de undă, ne spune Dan Alexa.

„Am citit și eu despre conflictul dintre Gabi și Aris. Eu cred că, dacă este adevărat, la cum îl cunosc eu pe Gabi, am înțeles că de la ceva strategii s-au luat. Eu îl cunosc foarte bine pe Gabi, el este foarte competitiv și sunt convins că nu tot timpul strategiile lui sunt pe placul tuturor. Gabi e un tip foarte deștept. Și în Asia Express ne mai sfătuiam asupra a ce strategie să mai folosim. Cred că a făcut-o cu un scop, decizia lui probabil că a nemulțumit anumite persoane, dar eu îl cunosc”, a spus Dan Alexa pentru CANCAN.RO.

Ce spune Dan Alexa despre conflictul dintre Gabi Tamaș și Aris Eram
Ce spune Dan Alexa despre conflictul dintre Gabi Tamaș și Aris Eram

În plus, acesta spune că fostul fotbalist este un tip strategic și competitiv, însă nu ar ajunge la violență decât într-o situație extremă.

„Gabi e un tip violent doar în situații extreme. Dacă este adevărat, probabil că acolo s-a întâmplat ceva. Dacă a luat vreo decizie a făcut-o ca să-i fie bine lui și echipei lui”, a mai spus antrenorul.

Dan Alexa face dezvăluiri despre Gabi, coechipierul lui de la Asia Express
Dan Alexa face dezvăluiri despre Gabi, coechipierul lui de la Asia Express

Într-un final, Dan Alexa subliniază că deși în competiții extreme precum Survivor pot apărea tensiuni și conflicte, acestea nu diminuează din calitățile lui Gabi Tamaș. Colegul lui din Asia Express subliniază că Tamaș este un tip loial și un bun coechipier, acestea fiind atuurile pe care Alexa le apreciază la Gabi.

„Sincer m-ar surprinde dacă s-ar fi întâmplat asta pentru că are anumite calități: Este un foarte bun coechipier, este foarte loial chiar dacă câteodată ideile nu-i sunt împărtășite se ceartă pentru asta, dar cu siguranță, asta este una dintre calitățile principale. Acesta este unul dintre motivele pentru care îl iubesc pe Gabi este că în prietenie, în echipă este coechipierul perfect”, a mai continuat el pentru CANCAN.RO

