Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 5 = 6, mutând un singur băț

CANCAN.RO îți propune un test de IQ care îți va pune mintea la încercare și îți va testa atenția la detalii. Pare simplu la prima vedere, dar s-ar putea să te surprindă! Ai la dispoziție doar 45 de secunde pentru a găsi soluția corectă.

Testele de inteligență de acest tip sunt excelente pentru antrenarea gândirii logice, a concentrării și a capacității de a observa detalii aparent nesemnificative. De multe ori, soluția nu ține doar de calcule matematice, ci de modul în care privești problema și de cât de flexibil îți este gândirea. Trebuie să muți un singur băț pentru a face ca ecuația să fie corectă.

Tu poți să rezolvi testul IQ?

Provocarea de astăzi este următoarea: ai în față o ecuație formată din bețe de chibrit, dar aceasta este greșită: 7 – 5 = 6. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț pentru a transforma ecuația într-una corectă. Atenție, ai doar 45 de secunde pentru a găsi rezolvarea corectă!

Astfel de teste sunt folosite frecvent pentru a evalua rapid agilitatea mentală și capacitatea de a gândi „în afara tiparului”. Ele nu măsoară doar inteligența clasică, ci și creativitatea și viteza de reacție. Chiar și o sarcină aparent banală, cum este mutarea unui singur băț de chibrit, poate deveni o provocare reală atunci când ești presat de timp.

În ceea ce privește rezolvarea, cheia stă în observarea atentă a cifrei 7. Prin mutarea unui băț din structura acesteia, ea se transformă în cifra 1, iar în același timp semnul „-” se modifică în „+”, schimbând operația din scădere în adunare. Așadar, dacă ai mutat corect bățul, ai ajuns la forma corectă: 1 + 5 = 6. Este un exemplu perfect care arată cât de important este să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

