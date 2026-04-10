Acasă » Teste IQ » Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 5 = 6, mutând un singur băț

Test IQ cu chibrituri | Corectați 7 – 5 = 6, mutând un singur băț

De: Andreea Stăncescu 10/04/2026 | 08:10
Tu poți să rezolvi testul IQ?

CANCAN.RO îți propune un test de IQ care îți va pune mintea la încercare și îți va testa atenția la detalii. Pare simplu la prima vedere, dar s-ar putea să te surprindă! Ai la dispoziție doar 45 de secunde pentru a găsi soluția corectă.

Testele de inteligență de acest tip sunt excelente pentru antrenarea gândirii logice, a concentrării și a capacității de a observa detalii aparent nesemnificative. De multe ori, soluția nu ține doar de calcule matematice, ci de modul în care privești problema și de cât de flexibil îți este gândirea. Trebuie să muți un singur băț pentru a face ca ecuația să fie corectă.

Provocarea de astăzi este următoarea: ai în față o ecuație formată din bețe de chibrit, dar aceasta este greșită: 7 – 5 = 6. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț pentru a transforma ecuația într-una corectă. Atenție, ai doar 45 de secunde pentru a găsi rezolvarea corectă!

Astfel de teste sunt folosite frecvent pentru a evalua rapid agilitatea mentală și capacitatea de a gândi „în afara tiparului”. Ele nu măsoară doar inteligența clasică, ci și creativitatea și viteza de reacție. Chiar și o sarcină aparent banală, cum este mutarea unui singur băț de chibrit, poate deveni o provocare reală atunci când ești presat de timp.

Rezolvarea testului IQ cu bețele de chibrit

În ceea ce privește rezolvarea, cheia stă în observarea atentă a cifrei 7. Prin mutarea unui băț din structura acesteia, ea se transformă în cifra 1, iar în același timp semnul „-” se modifică în „+”, schimbând operația din scădere în adunare. Așadar, dacă ai mutat corect bățul, ai ajuns la forma corectă: 1 + 5 = 6. Este un exemplu perfect care arată cât de important este să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cutremur în această dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit
Cutremur în această dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit
Cum a reacționat Greta Dan, după ce Radu Ciucă a ”trădat” Pro TV și a semnat cu Antena 1
Cum a reacționat Greta Dan, după ce Radu Ciucă a ”trădat” Pro TV și a semnat cu Antena 1
Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie
Marele absent de la omagierea lui Mircea Lucescu. Cine a lipsit de la ceremonie
De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur ...
De la bumbăceala cu Aris Eram, la somnul pe preș: toate scandalurile lui Gabi Tamaș, într-un singur loc
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ...
Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ia adio de la un titan
Cea mai mare petrecere din lume, care a dus la căderea șahului Iranului. Nicolae și Elena Ceaușescu ...
Cea mai mare petrecere din lume, care a dus la căderea șahului Iranului. Nicolae și Elena Ceaușescu au fost prezenți
Vezi toate știrile