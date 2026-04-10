Cum a reacționat Greta Dan, după ce Radu Ciucă a ”trădat” Pro TV și a semnat cu Antena 1

Radu Ciucă a plecat din echipa Pro TV și se alătură unei noi emisiuni de pe postul Antena 1. El va colabora cu Denise Rifai, iar vestea a bucurat pe toată lumea. Greta Dan, fosta sa colegă care a rămas la același trust a reacționat și ea la aflarea anunțului.

Antena 1 vine cu un nou format. Nu mai este un secret pentru nimeni că Denise Rifai este cea care va pune în picioare din această lună o nouă emisiune. Ajutoarele ei vor fi Oase și Radu Ciucă. Radu a făcut parte ani de zile din echipa celor de la Pro TV. A lucrat împreună cu Cătălin Măruță, dar și cu Greta Dan. Ea a rămas fidelă trustului, iar acum a reacționat, după ce a văzut că fostul ei coleg a semnat cu postul concurent.

Cum a reacționat Greta Dan

Radu Ciucă și Greta Dan se cunosc de mulți ani. Cei doi au colaborat împreună cu Cătălin Măruță pentru emisiunea lui, care s-a încheiat după ani întregi de activitate. După încetarea difuzării, Greta Dan a rămas în același trust și lucrează în continuare la Vorbește Lumea. Pe de altă parte, Radu Ciucă a mers mai departe în lumea televiziunii, însă la un alt post. De curând, noua emisiune a lui Denise Rifai a fost anunțată, iar formatul îi are în prim plan și pe Oase, dar și pe Radu. Așadar, omul de la producție va apărea pe micile ecrane drept ajutorul Furnicuțelor, căci așa se numește noul program difuzat pe Antena.

Radu Ciucă va fi co-prezentator, iar anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare. Descrierea vine și cu o declarație a bărbatului, prin care spune că este un nou capitol și că asta este șansa sa să se arate publicului.

Un nou capitol în care simt că pot să mă arăt și altfel publicului. Și da…recunosc, abia aștept să mă și distrez serios în povestea asta, arată declarația lui Radu.

De asemenea, vestea a încântat pe toată lumea. Greta Dan, fosta sa colegă de la Pro TV nu a putut să treacă peste postare și pare să se bucure pentru el și asta pentru că a apreciat postarea făcută de pe pagina oficială a noii emisiuni.

VEZI ȘI: Cătălin Măruță, prima reacție după ce Ciucă a semnat cu Antena 1: „Nu mai înțeleg nimic”

Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune