Cel mai mare eveniment de modă din România a reunit designeri celebri | EXCLUSIV

De: Delina Filip 28/11/2025 | 22:51
Pasarela International Fashion Festival reunește designeri din țară și din străinătate care își prezintă colecțiile sub cupola pavilionului central de la Romexpo. Publicul larg este invitat pe toata durata festivalului la o super expozitie cu vânzare unde, designerii își prezintă colecțiile în exclusivitate. În fiecare zi cei care vor sa fie la curent cu ultimele tendinte din modă sunt prezenți la Romexpo până pe 30 noiembrie.

Printre designerii care au prezentat colecții se numără nume importante de pe scena modei precum: Beatrice Lianda Dinu sau Cristina Diaconu.  Alin Gălățescu a fost directorul artistic al evenimentului.

Evenimentul anului în modă a reunit designeri cunoscuți

În ziua de 27 noiembrie, creatoarea de modă Beatrice Lianda Dinu și-a prezentat noua colecție intitulată „Black Opulence”. Colecția reinterpretează negrul ca simbol al sofisticării, al profunzimii și al forței interioare. Materialele bogate, texturi luxoase, drapaje, detalii lucrate manual și siluetele arhitecturale construiesc un univers în care costumele devin personaje. Fiecare piesă are propria poveste, iar defilarea capătă un ton de performanță teatrală.

Colecția Black Opulence prezentată în cadrul evenimentului Pasarela
Colecția Black Opulence prezentată în cadrul evenimentului Pasarela

Lucrările combină meșteșugul tradițional cu tehnici contemporane și subliniază, totodată, atenția pentru detaliu și execuție.Prin acest moment artistic, cunoscuta creatoare de modă a oferit publicului o experiență vizuală și emoțională în care estetica, simbolistica și expresivitatea se contopesc într-un spectacol al imaginației.

Creatoarea de modă Beatrice Lianda Dinu și-a prezentat colecția
Creatoarea de modă Beatrice Lianda Dinu și-a prezentat colecția

Colecția pune în evidență îmbinarea dintre metode de lucru tradiționale și tehnici contemporane, cu accent pe execuție și construcție. Designerul propune o abordare vizuală în care estetica și mesajul sunt integrate în același tip de discurs creativ. Prezența lui Beatrice Lianda Dinu la Pasarela reconfirmă poziția ca artist multidisciplinar și ca o voce puternică în promovarea comunității și a tinerelor talente.  Evenimentul are loc până duminică in Pavilionul Central Romexpo si pot fi vizitate mai multe branduri in cadrul expoziției.

