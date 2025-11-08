Acasă » Știri » Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri

Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri

De: Anca Chihaie 08/11/2025 | 11:51
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Foto: captură video

După săptămâni întregi de conflicte și împăcări repetate, Diana și Sorin, concurenți în emisiunea „Mireasa”, au făcut un pas important în relația lor, declarând oficial că formează un cuplu. Evoluția lor în cadrul show-ului a fost marcată de tensiuni constante, dar și de momente de apropiere care au captivat publicul.

În ultimele săptămâni, relația celor doi a trecut printr-un adevărat carusel emoțional. Scenele tensionate dintre ei au fost urmate de încercări de reconciliere, creând un ritm imprevizibil care a menținut audiența în suspans. Fiecare gest, fiecare privire sau interacțiune dintre Diana și Sorin a fost analizată atent de colegii din casa emisiunii și de telespectatori, care au urmărit evoluția relației lor.

Diana și Sorin formează un cuplu

Recent, atmosfera dintre ei a suferit o schimbare semnificativă. După mai multe zile tensionate, cei doi au lăsat la o parte neînțelegerile și conflictele care îi separau, reușind să ajungă la un moment de apropiere autentică. Gesturile lor au arătat o dorință clară de reconciliere și de consolidare a legăturii dintre ei, culminând cu un moment de intimitate care a fost perceput ca simbolul oficializării relației.

„Vreau să faci ceva. Să mă pupi. Vreau să fac și pasul ăsta, cât de rău poate să fie?!”, i-a spus Sorin Dianei.

După perioade tensionate și schimburi constante de replici, Diana și Sorin de la „Mireasa” au decis să treacă la un alt nivel în relația lor, marcând momentul printr-un sărut și confirmând oficial legătura dintre ei.

„Dar știi să săruți. Nu știu dacă ai cum să nu te îndrăgosteși după săruturile astea. Mă refer la mine”, a mai spus Sorin după ce s-a sărutat pasional cu Diana.

