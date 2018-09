Cel puţin 32 de morţi în urma unui atentat sinucigaş produs în Afganistan

Cel puţin 32 de persoane au fost ucise, iar alte 120 au fost rănite în urma unui atac sinucigaş produs marţi în cursul unui miting desfăşurat în oraşul afgan Jalalabad, informează site-ul agenţiei Reuters. (VEZI CUM ÎȚI POȚI LUA APARTAMENT ÎN BUCUREȘTI ÎN 6 LUNI)

Atentatul a avut loc în cursul unui protest desfăşurat pe autostrada care face legătura între Jalalabad şi frontiera cu Pakistanul.

Sute de persoane erau prezente la miting în momentul producerii atentatului sinucigaş. Conform bilanţului preliminar, cel puţin 32 de persoane au fost ucise, iar alte 120 au fost rănite în atentat.

When a suicide bomber detonated his explosives among protesters near #Jalalabad, the blast dispersed the crowd.

But more people gathered after the explosion to continue the protest. #Afghanistan

Afghans might fall, but they do not give up. pic.twitter.com/7abg0Fp0mV

— Frud Bezhan فرود (@FrudBezhan) September 11, 2018