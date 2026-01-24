Acasă » Știri » Cele 2 legume care trebuie evitate în luna februarie. Sunt preferatele românilor

Cele 2 legume care trebuie evitate în luna februarie. Sunt preferatele românilor

De: roxana tudorescu 24/01/2026 | 15:55
Cele 2 legume care trebuie evitate în luna februarie. Sunt preferatele românilor
Cele 2 legume care trebuie evitate în luna februarie

Tu știai că este recomandat să eviți două legume în luna februarie? Aceasta este o lună oscilantă cu zile reci și zile cu soare. Prin urmare, oferta de fructe și legume este limitată, multe produse fiind din stocuri sau culturi de sferă. Află în articol ce ar trebui să eviți. 

Luna februarie este o lună de tranziție și este marcată de schimbări de temperatură. Astfel, în această perioadă este recomandat să consumăm alimente de sezon și să le evităm pe cele cultivate în sere încălzite sau transportate pe distanțe lungi. Mai mult, astfel contribuim la susținerea agriculturii locale și protejăm solul și apa. 

Cele 2 legume care trebuie evitate în luna februarie

Salata verde și castraveții sunt legumele pe care ar trebui să le evităm în luna februarie. De ce? Să începem cu prima menționată. Salata verde necesită un sold mai cald. Prin urmare, cu toate că o găsim pe rafturile supermarketurilor chiar și când este frig, aceasta provine din sere încălzite care consumă multă energie. Cu ce o poți înlocui? Cu salate de iarnă sau murături. 

Când vine vorba de castraveți verzi, aceștia sunt disponibili tot anul, dar rămân tot legume de vară. Ei bine, și ei provin tot din sere încălzite sau din importuri îndepărtate, aceste lucru crescându-le amprenta ecologică. Această legumă poate fi ușor înlocuită de morcovi sau ridichi. 

Salata și castraveții
Salata și castraveții

Ce produse sunt bune în această perioadă 

Cu toate că oferta este una limitată din cauza frigului, acestea sunt produsele disponibile local și sutenabile: 

  • Cartofi – disponibili tot anul 
  • Praz – disponibil aproape tot anul 
  • Păstârnac 
  • Varza creață  
  • Mere regionale – alternativă sustenabilă la fructele importate 
  • Banane – nu sunt regionale, dar sunt mai sustenabile decât fructele importate din Peru.

CITEȘTE ȘI:

Prea mult Omega 6, prea puțin Omega 9. Declarația Dr. Mihaela Bilic despre dezechilibrul din alimentația modernă

Profesor Doctor Mircea Beuran avertizează asupra riscurilor dietelor vegetariene pe termen lung și a importanței unei alimentații variate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro. Este complet mobilată și utilată
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro. Este complet mobilată și…
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Știri
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc...
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri...
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev...
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
Prosport.ro
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Povestea Corvette-ului găsit de scafandrii într-un lac din Florida
Promotor.ro
Povestea Corvette-ului găsit de scafandrii într-un lac din Florida
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro. Este complet mobilată ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 5.800 de euro. Este complet mobilată și utilată
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Test de logică | Câte diferențe puteți găsi între cei doi căței din imagine?
Test de logică | Câte diferențe puteți găsi între cei doi căței din imagine?
BANCUL ZILEI | „Ajutor! A intrat pisica în casă”
BANCUL ZILEI | „Ajutor! A intrat pisica în casă”
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ...
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum
Singurul animal nemuritor din lume. Creatura care refuză moartea și poate trăi veșnic
Singurul animal nemuritor din lume. Creatura care refuză moartea și poate trăi veșnic
Vezi toate știrile
×