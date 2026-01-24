Cele 2 legume care trebuie evitate în luna februarie. Sunt preferatele românilor

Tu știai că este recomandat să eviți două legume în luna februarie? Aceasta este o lună oscilantă cu zile reci și zile cu soare. Prin urmare, oferta de fructe și legume este limitată, multe produse fiind din stocuri sau culturi de sferă. Află în articol ce ar trebui să eviți.

Luna februarie este o lună de tranziție și este marcată de schimbări de temperatură. Astfel, în această perioadă este recomandat să consumăm alimente de sezon și să le evităm pe cele cultivate în sere încălzite sau transportate pe distanțe lungi. Mai mult, astfel contribuim la susținerea agriculturii locale și protejăm solul și apa.

Cele 2 legume care trebuie evitate în luna februarie

Salata verde și castraveții sunt legumele pe care ar trebui să le evităm în luna februarie. De ce? Să începem cu prima menționată. Salata verde necesită un sold mai cald. Prin urmare, cu toate că o găsim pe rafturile supermarketurilor chiar și când este frig, aceasta provine din sere încălzite care consumă multă energie. Cu ce o poți înlocui? Cu salate de iarnă sau murături.

Când vine vorba de castraveți verzi, aceștia sunt disponibili tot anul, dar rămân tot legume de vară. Ei bine, și ei provin tot din sere încălzite sau din importuri îndepărtate, aceste lucru crescându-le amprenta ecologică. Această legumă poate fi ușor înlocuită de morcovi sau ridichi.

Ce produse sunt bune în această perioadă

Cu toate că oferta este una limitată din cauza frigului, acestea sunt produsele disponibile local și sutenabile:

Cartofi – disponibili tot anul

Praz – disponibil aproape tot anul

Păstârnac

Varza creață

Mere regionale – alternativă sustenabilă la fructele importate

Banane – nu sunt regionale, dar sunt mai sustenabile decât fructele importate din Peru.

CITEȘTE ȘI:

Prea mult Omega 6, prea puțin Omega 9. Declarația Dr. Mihaela Bilic despre dezechilibrul din alimentația modernă

Profesor Doctor Mircea Beuran avertizează asupra riscurilor dietelor vegetariene pe termen lung și a importanței unei alimentații variate