Cele 2 zodii „blestemate” în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: Și săraci, și divorțați!

Lunile de sfârșit de vară și început de toamnă, respectiv august și septembrie 2025, aduc o perioadă tensionată pentru două dintre cele mai sensibile zodii ale horoscopului. Astrele și numerologia indică faptul că acestea vor trece prin provocări puternice, cu impact direct asupra vieții personale și relațiilor de cuplu.

Dincolo de aspectele practice, perioada marchează o transformare interioară profundă. Este vorba despre o nevoie de reașezare a priorităților, de schimbare a ritmului și de clarificare a locului pe care îl ocupă în viața celor din jur. Această metamorfoză, chiar dacă nu este vizibilă la suprafață, este resimțită intens de nativi și le influențează deciziile și acțiunile viitoare.

Cele 2 zodii „blestemate” în septembrie 2025

Pentru nativii Capricorn, perioada se conturează ca una a testelor emoționale și a provocărilor de natură financiară. După luni în care stabilitatea părea să se așeze, apar din senin situații care schimbă direcția și obligă la decizii rapide. Este posibil să apară un echilibru temporar în plan material, dar alături de el vin și responsabilități noi, legate în special de familie. Capricornul, cunoscut pentru pragmatism și responsabilitate, va trebui să decidă cât de mult este dispus să se implice și cât de departe își permite să întindă limitele.

„Primești un ajutor nesperat sau se închide o datorie care te apăsa. Vei avea o ușurare financiară clară. Problema e că apar și cheltuieli care nu țin de tine – un membru al familiei are nevoie de bani. Decide clar cât poți oferi”, potrivit Mihai Voropchievici.

Pe plan sentimental, atmosfera nu este una liniștită. Se simte o distanțare între parteneri, un fel de răceală care poate fi percepută fie prin lipsa comunicării, fie printr-un sentiment de detașare emoțională. Relațiile consolidate de timp vor fi puse la încercare și numai cei care au răbdare să treacă peste tensiuni vor reuși să își regăsească echilibrul. În cazul Capricornilor singuri, perioada nu favorizează răbdarea sau stabilitatea emoțională, ceea ce poate duce la întâlniri pasagere și dificultăți în a construi legături autentice. În plus, dorința de a reface conexiuni din trecut devine puternică și poate crea confuzii între ceea ce este real și ceea ce rămâne doar amintire.

Pentru nativii Pești, lunile de sfârșit de vară se anunță la fel de imprevizibile, dar pe alte planuri. Situația financiară va fi marcată de instabilitate: câștigurile pot apărea pe neașteptate, dar sunt urmate de cheltuieli bruște care dezechilibrează bugetul. Acest carusel financiar îi obligă pe Pești să devină mult mai atenți la modul în care își gestionează resursele și să pună deoparte un fond de siguranță, altfel există riscul de a apela la împrumuturi.

„Luna vine cu haos la bani. Ba câștigi, ba pierzi, ba te trezești cu o cheltuială care îți rupe bugetul. E imprevizibil totul, și trebuie să ai un mic fond de rezervă, altfel o să te împrumuți spre final de lună”, a mai spus Voropchievici.

Dincolo de aspectele practice, perioada marchează pentru Pești o transformare interioară profundă. Este vorba despre o nevoie de reașezare a priorităților, de schimbare a ritmului și de clarificare a locului pe care îl ocupă în viața celor din jur. Această metamorfoză, chiar dacă nu este vizibilă la suprafață, este resimțită intens de nativi și le influențează deciziile și acțiunile viitoare.

