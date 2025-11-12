Acasă » Știri » Cele 3 electrocasnice din sufragerie care te rup la bani. Cât plătești luna pentru cei 3 „vampiri energetici”

Cele 3 electrocasnice din sufragerie care te rup la bani. Cât plătești luna pentru cei 3 „vampiri energetici”

De: Denisa Iordache 12/11/2025 | 08:02
Majoritatea oamenilor dețin cel puțin un ”vampir” energetic în casă și nu știu acest lucru. Este vorba despre aparate care au un apetit uriaș pentru energia electrică. Află mai multe detalii în rândurile de mai jos!

Astăzi vă vom dezvălui cele trei aparate care se regăsesc în aproape orice casă modernă și golesc buzunarele proprietarilor. Pe unul dintre ele îl are toată lumea!

Este vorba despre televizor, consolă de jocuri + sistemul home theatre și iluminat. Un televizor are un consum anual de 200 kWh și un consum lunar de 16.7 kWh, ceea ce înseamnă un cost de 25 de lei/ lună. O consolă de jocuri și un sistem home teathre au un consum de 150 kWh pe an și 12.5 kWh pe lună, din care rezultă un cost de 19 lei pe lună. În ceea ce privește iluminatul format din LED-uri ambientale și becuri, acesta consumă 100 kWh pe an, adică scoate din buzunarul proprietarului 12.5 lei pe lună.

  • televizor (4K): consum anual 200 kWh, consum lunar 16.7 kWh/lunar, cost 25 lei/lună
  • consolă de jocuri + home theatre: 150 kWh/an, 12.5 kWh/lună, 19 lei/lună
  • iluminat (becuri + LED ambientale): 100 kWh/an, 8.3 kWh/lună, 12.5 lei/lună
Deși sunt aproape nelipsite în casele moderne, aceste electrocasnice pot deveni adevărați ”vampiri” energetici, mai ales dacă sunt folosite des.

Electrocasnicul care a fost interzis în România

Măsura vizează uscătorul de rufe prin condensare, un electrocasnic care, deși util, a fost catalogat ca fiind prea mare consumator de energie.

Începând din 1 iulie 2025, doar uscătoarele de rufe cu pompă de căldură vor mai putea fi vândute. Acestea sunt considerate mult mai eficiente energetic și mai prietenoase cu mediul. Diferența este semnificativă: dacă un uscător prin condensare consumă, în medie, aproximativ 2.400W pentru un ciclu de uscare, un model cu pompă de căldură consumă doar 280W. Așadar, pe termen lung, schimbarea va aduce economii importante și în facturile la electricitate.

