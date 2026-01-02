Cele 4 zodii care pășesc cu stângul în Noul An. Întâmpină probleme la muncă și în viața personală, în primele luni din 2026

Noul an nu începe sub cele mai bune intenții pentru patru zodii, care par să pășească cu stângul în această perioadă. Astrele indică obstacole, tensiuni și situații dificile, fie în plan personal, profesional sau sentimental, punându-le răbdarea și capacitatea de adaptare la încercare.

Berbec

Începutul anului va aduce o perioadă mai agitată în viața personală. Tendința de a reacționa rapid și de a impune propriul punct de vedere poate genera tensiuni în relațiile apropiate. La locul de muncă, pot apărea nemulțumiri legate de colaborări sau de ritmul în care evoluează anumite proiecte.

Astrele indică nevoia de calm, dialog și răbdare. O atitudine mai echilibrată și disponibilitatea de a-i asculta pe ceilalți pot preveni conflictele și pot ajuta la menținerea armoniei.

Gemeni

Gemenii vor avea parte de un început de an solicitant din punct de vedere profesional. Unele planuri pot fi date peste cap, iar termenele limită ar putea suferi modificări neașteptate. Așteptările prea mari riscă să se transforme în frustrări dacă lucrurile nu decurg conform planului. Este recomandat să evite disputele la serviciu și să ceară ajutor când nu se pot descurca singuri.

Scorpion

Primele luni ale anului pot aduce cheltuieli neplanificate sau decizii legate de bani care necesită o analiză atentă. Graba sau riscurile inutile pot crea instabilitate, motiv pentru care prudența este esențială. Se recomandă revizuirea bugetului, gestionarea atentă a resurselor și evitarea investițiilor nesigure, pentru a asigura un echilibru financiar pe termen lung.

Pești

Peștii ar putea simți o presiune crescută în plan emoțional și sentimental în următoarele luni. Relațiile apropiate pot fi puse la încercare, mai ales dacă problemele sunt evitate sau discutate superficial. Comunicarea sinceră, empatia și răbdarea pot face diferența în depășirea momentelor tensionate.

Este important ca acești să nu tragă concluzii pripite și să își controleze reacțiile, pentru ca viitorul să fie unul frumos.

