Cele 8 alimente miraculoase care îți curăță corpul. Acestea sunt cele mai puternice detoxifiante naturale

Ceapa și usturoiul sunt două din alimentele care îți curăță, ca prin minune, organismul și te ajută să elimini toxinele. Află care sunt celelalte șapte alimente pe care trebuie să le consumi, pentru avea un stil de viață cât mai sănătos.

Există câteva alimente pe care este musai să le incluzi în alimentația zilnică sau în cura de detoxifiere. Ele au un rol fundamental în curăţarea corpului de toxine şi stimularea bunei funcţionări a organelor interne. Descoperă care sunt cele mai puternice detoxifiante naturale.

1. Sfecla roșie

Sfecla roșie este, în general, o legumă pe care nu o consumăm suficient de des, deși ar trebui, deoarece este bogată în nutrienţi care menţin corpul sănătos. Sfecla roşie are un conţinut foarte mare de fier, calciu, precum şi betaină, o substanţă care-i conferă culoarea. Specialiștii spun că betaina are un efect puternic la nivel celular, având capacitatea de a regenera ficatul. Acest lucru ajută la o bună funcţionare a acestui organ, care se ocupă cu eliminarea toxinelor din corp.

Fie că este vorba despre consumul ca atare al acestei legume sau de integrarea sa în smoothie-uri, cine mănâncă sau bea zilnic sfeclă roşie se asigură că stimulează mai eficient eliminarea toxinelor şi asigură buna funcţionare a ficatului. Pentru a împiedica pierderea nutrienţilor, consumă sfecla roşie coaptă sau fiartă întreagă cu coajă.

2. Apa cu lămâie

Este bine să consumi în fiecare dimineață un pahar mare de apă călduţă cu zeamă de lămâie, având în vedere că ea are un puternic efect alcalin şi detoxifiant asupra corpului. În plus, va reprezenta un început optim pentru sistemul digestiv, deoarece stimulează tranzitul intestinal.

3. Iaurtul

Iaurtul este renumit pentru conținutul de probiotice, care au numeroase beneficii: susţin flora intestinală, ajută la digestie şi întăresc sistemul imunitar. Acest aliment ajută la o bună digestie, deoarece favorizează înmulțirea bacteriilor bune în tractul digestiv. Totuși, este bine să eviți iaurturile cu 0% grăsime și cele degresate, pentru că ele conțin adesea o cantitate mai mare de zaharuri.

4. Ghimbirul

Este cunoscut ca fiind un aliment-minune care previne balonarea, ajută la buna funcţionare a colonului şi stimulează eliminarea toxinelor din corp. Îl poți folosi în ceai sau chiar răzui în diverse mâncăruri pe care le gătești, nu vei regreta! El este de asemenea un remediu excelent pentru eliminarea gazelor intestinale, precum şi pentru calmarea stărilor de greaţă. Asta nu e tot! Superalimentul stimulează arderea grăsimilor şi susţine activitatea ficatului.

5. Ceaiul de păpădie și ceaiul verde

Este indicat ca oricine să consume aceste două ceaiuri, ori de câte ori are posibilitatea. Chiar dacă nu urmezi o cură de detoxifiere, trebuie să știi că păpădia este cel mai puternic detoxifiant natural pentru ficat, iar ceaiul verde are efect diuretic, ajutând rinichii să filtreze toxinele din corp. Dacă te confrunți cu probleme precum balonarea şi retenţia de apă, ceaiul verde este, așadar, cea mai bună soluție.

6. Semințele și nucile

Migdalele, nucile, caju, seminţele de floarea soarelui, de in şi cele de dovleac sunt gustări ideale din multe puncte de vedere. Studiile arată că, un consum regulat de migdale împiedică acumularea grăsimilor în jurul ficatului, iar nucile ajută la detoxifierea lui. Cei care își doresc să slăbească sănătos, pot opta pentru o gustare sănătoasă între mese, consumând semințe de in.

7. Ceapa și usturoiul

Atât ceapa, cât și usturoiul, aduc o mulțime de beneficii corpului nostru. Ambele conţin flavonoizi, care stimulează producţia unei substanţe cu efect protector asupra ficatului şi a unor enzime care au rolul de a filtra şi elimina toxinele din sistemul digestiv. Mai mult decât atât, ceapa și usturoiul au un efect antibacterian și antiparazitar și contribuie la întărirea sistemului imunitar.

8. Verdețurile

Încă de când eram mici, am fost învățați să consumăm cât mai multe verdețuri. Acum știm de ce: ele se numără printre cele mai bune detoxifiante naturale. Verdețurile au capacitatea de a detoxifia tractul digestiv, mulțumită conţinutului ridicat în clorofilă. Clorofila este substanța care poate curăţa sângele de toxine şi metale grele. Tot clorofila are proprietăţi antiinflamatorii şi alcaline, împiedicând apariţia inflamaţiilor care stau la baza majorităţii bolilor grave. În plus, consumul zilnic de verdețuri eficientizează funcționarea sistemului digestiv. După cum putem constata, consumul regulat de verdețuri este foarte important. Integrate în salate sau consumate ca simplă garnitură, acestea nu pot lipsi din alimentația noastră zilnică.